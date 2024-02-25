https://ria.ru/20240225/krasnoyarsk-1929346982.html

В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки

В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки - РИА Новости, 25.02.2024

В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки

Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:32

2024-02-25T09:32

2024-02-25T13:01

происшествия

красноярск

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции с применением служебной собаки проведена проверка на наличие запрещенных предметов и веществ. Также оперативники экономической безопасности главка проверили реализуемую алкогольную продукцию", — говорится в релизе.На бар пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она опубликовала в Telegram видео, на котором мужчина, переодетый женщиной, в костюме в стиле милитари исполняет военную песню. По словам Мизулиной, ЛГБТ*-заведение в Красноярске не только не закрылось, но и устроило провокационную вечеринку в День защитника Отечества. В результате в полицию доставили 12 человек. Всего же полицейские проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара. От них получили объяснения.Проводится проверка и в отношении владельца заведения, добавили в главке.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240219/belogorsk-1928199676.html

красноярск

красноярский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край