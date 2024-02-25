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В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки - РИА Новости, 25.02.2024
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09:32 25.02.2024 (обновлено: 13:01 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/krasnoyarsk-1929346982.html
В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки
В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки - РИА Новости, 25.02.2024
В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки
Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:32
2024-02-25T13:01
происшествия
красноярск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции с применением служебной собаки проведена проверка на наличие запрещенных предметов и веществ. Также оперативники экономической безопасности главка проверили реализуемую алкогольную продукцию", — говорится в релизе.На бар пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она опубликовала в Telegram видео, на котором мужчина, переодетый женщиной, в костюме в стиле милитари исполняет военную песню. По словам Мизулиной, ЛГБТ*-заведение в Красноярске не только не закрылось, но и устроило провокационную вечеринку в День защитника Отечества. В результате в полицию доставили 12 человек. Всего же полицейские проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара. От них получили объяснения.Проводится проверка и в отношении владельца заведения, добавили в главке.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Красноярский край
В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки

В Красноярске полиция провела проверку из-за провокационной вечеринки в баре

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюОдно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества
Одно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю
Одно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции с применением служебной собаки проведена проверка на наличие запрещенных предметов и веществ. Также оперативники экономической безопасности главка проверили реализуемую алкогольную продукцию", — говорится в релизе.
© ГУ МВД по Красноярскому краюСотрудники правоохранительных органов проводят проверку в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
© ГУ МВД по Красноярскому краю
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
На бар пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она опубликовала в Telegram видео, на котором мужчина, переодетый женщиной, в костюме в стиле милитари исполняет военную песню. По словам Мизулиной, ЛГБТ*-заведение в Красноярске не только не закрылось, но и устроило провокационную вечеринку в День защитника Отечества.
В результате в полицию доставили 12 человек. Всего же полицейские проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара. От них получили объяснения.
Проводится проверка и в отношении владельца заведения, добавили в главке.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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ПроисшествияКрасноярскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Красноярский край
 
 
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