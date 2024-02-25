В Красноярске полиция проверила бар после провокационной вечеринки
В Красноярске полиция провела проверку из-за провокационной вечеринки в баре
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюОдно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества
Одно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества
КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции с применением служебной собаки проведена проверка на наличие запрещенных предметов и веществ. Также оперативники экономической безопасности главка проверили реализуемую алкогольную продукцию", — говорится в релизе.
© ГУ МВД по Красноярскому краюСотрудники правоохранительных органов проводят проверку в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
На бар пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она опубликовала в Telegram видео, на котором мужчина, переодетый женщиной, в костюме в стиле милитари исполняет военную песню. По словам Мизулиной, ЛГБТ*-заведение в Красноярске не только не закрылось, но и устроило провокационную вечеринку в День защитника Отечества.
В результате в полицию доставили 12 человек. Всего же полицейские проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара. От них получили объяснения.
Проводится проверка и в отношении владельца заведения, добавили в главке.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.