https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:19
2024-02-25T20:19
2024-02-25T22:38
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. "Не могу рассказать детали этого плана, чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем быстрее будет победа. План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал Зеленский. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Зеленский заявил, что Кремль заранее знал планы ВСУ по контрнаступлению