Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 25.02.2024 (обновлено: 22:38 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:19
2024-02-25T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. "Не могу рассказать детали этого плана, чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем быстрее будет победа. План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал Зеленский. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении

Зеленский заявил, что Кремль заранее знал планы ВСУ по контрнаступлению

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала.
"Не могу рассказать детали этого плана, чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем быстрее будет победа. План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал Зеленский.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала