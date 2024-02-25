https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html

Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении

Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении

Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:19

2024-02-25T20:19

2024-02-25T22:38

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владимир путин

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признался в том, что план провалившегося украинского контрнаступления лежал на столе в Кремле еще задолго до его начала. "Не могу рассказать детали этого плана, чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем быстрее будет победа. План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал Зеленский. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины