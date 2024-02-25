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Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли - РИА Новости, 25.02.2024
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04:48 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли - РИА Новости, 25.02.2024
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:48
2024-02-25T04:48
в мире
сша
южная каролина
никки хейли
дональд трамп
джо байден
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РОК-ХИЛЛ (США), 25 фев – РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она не выйдет из предвыборной борьбы. "Мы должны победить Джо Байдена в ноябре. Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно", - сказала Хейли сторонникам в штате Южная Каролина. Как заявила Хейли, она не отказывается от намерения продолжать борьбу за пост президента США, считая, что американцев не устраивает ни Трамп, ни Байден во главе страны. "Сегодня не конец нашей истории", - заявила Хейли. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. За республиканскую номинацию на проходящих в Южной Каролине праймериз борются бывший президент США Дональд Трамп и экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, которая была в штате губернатором. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что вынудило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.
https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334247.html
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
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в мире, сша, южная каролина, никки хейли, дональд трамп, джо байден, оон
В мире, США, Южная Каролина, Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли

Хейли заявила, что не выйдет из гонки, так как Трамп не сможет победить Байдена

© AP Photo / Abbie ParrЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОК-ХИЛЛ (США), 25 фев – РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она не выйдет из предвыборной борьбы.
"Мы должны победить Джо Байдена в ноябре. Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно", - сказала Хейли сторонникам в штате Южная Каролина.
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине
04:42
Как заявила Хейли, она не отказывается от намерения продолжать борьбу за пост президента США, считая, что американцев не устраивает ни Трамп, ни Байден во главе страны.
«
"Сегодня не конец нашей истории", - заявила Хейли.
Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.
За республиканскую номинацию на проходящих в Южной Каролине праймериз борются бывший президент США Дональд Трамп и экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, которая была в штате губернатором. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что вынудило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Вчера, 23:36
 
В миреСШАЮжная КаролинаНикки ХейлиДональд ТрампДжо БайденООН
 
 
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