https://ria.ru/20240225/izbienie-1929438355.html

В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь - РИА Новости, 25.02.2024

В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:47

2024-02-25T22:47

2024-02-25T22:47

происшествия

краснодар

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ МВД. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру. "Установлено, что 29-летняя женщина сожительствует с 32-летним мужчиной. Они совместно переехали из другого субъекта Российской Федерации в Краснодар в 2019 году. 4-летняя девочка - их совместный ребенок. Мужчина скрылся из съемной квартиры, в которой они проживают, до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается его фактическое местонахождение", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ (Побои).

https://ria.ru/20240218/napadenie-1928103087.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия