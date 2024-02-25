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В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь - РИА Новости, 25.02.2024
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22:47 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/izbienie-1929438355.html
В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь
В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь - РИА Новости, 25.02.2024
В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь
Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:47
2024-02-25T22:47
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ МВД. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру. "Установлено, что 29-летняя женщина сожительствует с 32-летним мужчиной. Они совместно переехали из другого субъекта Российской Федерации в Краснодар в 2019 году. 4-летняя девочка - их совместный ребенок. Мужчина скрылся из съемной квартиры, в которой они проживают, до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается его фактическое местонахождение", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ (Побои).
https://ria.ru/20240218/napadenie-1928103087.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

В Краснодаре полиция ищет мужчину, избившего сожительницу и 4-летнюю дочь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ МВД.
Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру.
"Установлено, что 29-летняя женщина сожительствует с 32-летним мужчиной. Они совместно переехали из другого субъекта Российской Федерации в Краснодар в 2019 году. 4-летняя девочка - их совместный ребенок. Мужчина скрылся из съемной квартиры, в которой они проживают, до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается его фактическое местонахождение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ (Побои).
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