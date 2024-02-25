https://ria.ru/20240225/golosovanie-1928944200.html

Досрочное голосование в России

Досрочное голосование в России - РИА Новости, 25.02.2024

Досрочное голосование в России

Досрочное голосование – установленная законодательством о выборах процедура реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права до... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:03

2024-02-25T02:03

2024-02-25T02:03

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Досрочное голосование – установленная законодательством о выборах процедура реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права до наступления дня голосования.Согласно федеральному закону "О выборах Президента Российской Федерации" избирательные комиссии субъектов Российской Федерации вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях.Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе разрешить провести голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования. По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, ЦИК РФ досрочное голосование может проводиться в течение нескольких дней.В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования.В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.Список и критерии отдаленных и труднодоступных территорий регионы формируют самостоятельно. Для проведения досрочного голосования используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой избирательной комиссией. Переносные ящики для голосования изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой избирательной комиссии большинству ее членов, а также лицам, чье присутствие разрешено законодательно, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).На лицевой стороне избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней установленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня.Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если избиратель расписывался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей.Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной ящик для голосования.Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются дата и время голосования, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем участковой избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими избирателями, запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голосования участковая избирательная комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования.Даты проведения досрочного голосования устанавливаются решением соответствующей участковой избирательной комиссии и должны быть доведены до сведения избирателей.При проведении досрочного голосования участковая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при установлении итогов голосования.В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта.С 25 февраля проголосовать смогут жители отдаленных и труднодоступных местностей.С 1 марта смогут проголосовать избиратели, находящиеся за границейВ разных регионах могут различаться даты досрочного голосования – точные определяет избирательная комиссия региона.Проголосовать досрочно можно будет не на всех участках. Для уточнения адреса нужного участка избирателю необходимо обратиться в избирательную комиссию региона проживания.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, политика, выборы, выборы президента рф, досрочное голосование на выборах президента россии