https://ria.ru/20240225/gerasimov-1929146619.html

В Москве состоится творческий вечер артиста Евгения Герасимова

В Москве состоится творческий вечер артиста Евгения Герасимова - РИА Новости, 25.02.2024

В Москве состоится творческий вечер артиста Евгения Герасимова

депутата Московской городской Думы, художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова состоится сегодня в Центральном Доме... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T04:53

2024-02-25T04:53

2024-02-25T04:53

культура

театр

евгений герасимов

новости культуры

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Творческий вечер народного артиста России, депутата Московской городской Думы, художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова состоится сегодня в Центральном Доме кинематографистов. Мероприятие посвящено 60-летию творческой деятельности актера и его дню рождения.Также в этом году отмечается 40-летие выхода культового фильма "Гостья из будущего", в котором Евгений Герасимов сыграл роль робота Вертера. "Я всегда мечтал сняться в сказке, и когда кинорежиссер Павел Арсенов предложил мне роль робота Вертера, то не раздумывая согласился. И горжусь тем, что стал первым советским актером, сыгравшим робота в кино. По версии популярных изданий наш киноперсонаж входит в топ-10 лучших перевоплощений. Образ нашего андроида получился очень человечным. И зрители это почувствовали, разобрав на цитаты реплики из фильма. Например, фразы: "Молчать, неопознанный объект!" или "Олух царя небесного!" А по количеству анекдотов сравним даже с шутками про Штирлица" — рассказал артист РИА Новости.Он отметил, что семейные картины, как и прежде, пользуются большой популярностью. "В подтверждение этому беспрецедентный бокс-офис последних релизов: "Чебурашка" —свыше семи миллиардов, "По щучьему велению" — около 2,5 миллиардов рублей. Я считаю, что у российского кинематографа мощный потенциал, и государство открывает новые возможности для прорывного развития и долгосрочного роста", — подчеркнул Евгений Герасимов.В программе вечера, который начнется в 18:00, номера-поздравления от ведущих артистов московских театров "Ленком", Вахтангова, выступление хора Игоря Крутого, показ спектакля "Эдит Пиаф. Гимн любви" Театра на Малой Ордынке с живым исполнением шлягеров французской шансонье.Среди почетных гостей мероприятия: Александр Олешко, Ирина Купченко, Родион Газманов, Петр Толстой, Александр Хинштейн, Владимир Левкин, Арина Шарапова, Сергей Маховиков, Виктор Раков и другие."В моей творческой жизни было три поворотных события – когда впервые в 12 лет снялся в кино, когда спустя 35 лет сыграл главную роль на сцене "Ленкома", когда возглавил Театр на Малой Ордынке. Сейчас у меня очень насыщенный и плотный рабочий график, ведь я не только профессиональный депутат, председатель московской организации Союза кинематографистов, художественный руководитель театра, но и выхожу на сцену как артист сразу в двух театрах параллельно. Уже совсем скоро состоится премьера спектакля "Волки и овцы", где я буду исполнять роль Чугунова на сцене Театра на Малой Ордынке", — поделился Евгений Герасимов.

https://ria.ru/20231220/cheburashka-1917098904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

театр, евгений герасимов, новости культуры