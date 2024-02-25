https://ria.ru/20240225/gaza-1929389729.html
ЦАХАЛ заявил, что задержал около 200 человек при операции в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ заявил, что задержал около 200 человек при операции в Хан-Юнисе - РИА Новости, 25.02.2024
ЦАХАЛ заявил, что задержал около 200 человек при операции в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье объявила о завершении операции в больничном комплексе "Насер" в Хан-Юнисе, порядка 200 подозреваемых в терроризме... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:35
2024-02-25T15:35
2024-02-25T15:35
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье объявила о завершении операции в больничном комплексе "Насер" в Хан-Юнисе, порядка 200 подозреваемых в терроризме были задержаны. "На прошлой неделе завершилась целенаправленная операция... против террористической организации ХАМАС в районе больницы "Насер". В ходе оперативной деятельности в больнице были обнаружены коробки с запечатанными лекарствами с именами израильских заложников, обнаружено большое количество оружия, задержано около 200 террористов и подозреваемых в террористической деятельности", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным ЦАХАЛ, оперативная деятельность проводилась таким образом, чтобы минимизировать перебои в деятельности больницы и избежать вреда пациентам и медицинскому персоналу. Отмечается, что в ходе операции больница продолжала функционировать благодаря предоставленному израильскими военными генератору. Армия также способствовала доставке продуктов и медикаментов в больницу во время операции. Контртеррористическая операции в больнице "Насер" началась 15 февраля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что задержал около 200 человек при операции в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ: армия задержала около 200 человек при операции в больнице в Хан-Юнисе
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье объявила о завершении операции в больничном комплексе "Насер" в Хан-Юнисе, порядка 200 подозреваемых в терроризме были задержаны.
"На прошлой неделе завершилась целенаправленная операция... против террористической организации ХАМАС
в районе больницы "Насер". В ходе оперативной деятельности в больнице были обнаружены коробки с запечатанными лекарствами с именами израильских заложников, обнаружено большое количество оружия, задержано около 200 террористов и подозреваемых в террористической деятельности", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе
По данным ЦАХАЛ, оперативная деятельность проводилась таким образом, чтобы минимизировать перебои в деятельности больницы и избежать вреда пациентам и медицинскому персоналу. Отмечается, что в ходе операции больница продолжала функционировать благодаря предоставленному израильскими военными генератору. Армия также способствовала доставке продуктов и медикаментов в больницу во время операции.
Контртеррористическая операции в больнице "Насер" началась 15 февраля.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Египет построит в Хан-Юнисе второй лагерь для беженцев
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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