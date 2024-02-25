https://ria.ru/20240225/festival-1929377398.html

Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля

Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля - РИА Новости, 25.02.2024

Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля

Отели в "Сириусе" создали максимально комфортные условия для участников Всемирного фестиваля молодёжи, включая меню и молельные комнаты всех конфессий, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:02

2024-02-25T14:02

2024-02-25T14:02

религия

россия

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Отели в "Сириусе" создали максимально комфортные условия для участников Всемирного фестиваля молодёжи, включая меню и молельные комнаты всех конфессий, сообщил журналистам генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов. Отели федеральной территории тщательно готовились к приёму участников Всемирного фестиваля молодёжи. По словам Лоскутова, была проделана огромная работа по обеспечению безопасности и сервиса, чтобы создать максимальный комфорт для гостей. Так, была расширена зона Wi-Fi, введена ускоренная регистрация, прошли специальные тренинги для сотрудников и дополнительный набор персонала. "Ко всему прочему из всех особенностей мы предусмотрели дополнительные точки продажи сим-карт, обмена валют, чтобы гости со всех стран мира почувствовали здесь себя комфортно, безопасно", - пояснил Лоскутов. Он подчеркнул, что отели за десять лет накопили огромный уникальный опыт обслуживания крупных международных мероприятий. "Мы понимаем, что будут участники разных вероисповеданий, и предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий... Открываем дополнительные места по питанию... Меню во всех точках питания мы адаптировали под разные языки. По меню - есть кошерная пища и другие варианты. Стараемся предусмотреть максимум вариантов", - добавил представитель отеля. Он отметил, что в сотрудничестве с Роспотребнадзором объекты размещения внедрили все необходимые мероприятия, начиная с термометрии, дезинфекции, вакцинации сотрудников. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024