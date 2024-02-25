https://ria.ru/20240225/festival-1929377398.html
Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля
Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля - РИА Новости, 25.02.2024
Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля
Отели в "Сириусе" создали максимально комфортные условия для участников Всемирного фестиваля молодёжи, включая меню и молельные комнаты всех конфессий, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:02
2024-02-25T14:02
2024-02-25T14:02
религия
россия
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Отели в "Сириусе" создали максимально комфортные условия для участников Всемирного фестиваля молодёжи, включая меню и молельные комнаты всех конфессий, сообщил журналистам генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов. Отели федеральной территории тщательно готовились к приёму участников Всемирного фестиваля молодёжи. По словам Лоскутова, была проделана огромная работа по обеспечению безопасности и сервиса, чтобы создать максимальный комфорт для гостей. Так, была расширена зона Wi-Fi, введена ускоренная регистрация, прошли специальные тренинги для сотрудников и дополнительный набор персонала. "Ко всему прочему из всех особенностей мы предусмотрели дополнительные точки продажи сим-карт, обмена валют, чтобы гости со всех стран мира почувствовали здесь себя комфортно, безопасно", - пояснил Лоскутов. Он подчеркнул, что отели за десять лет накопили огромный уникальный опыт обслуживания крупных международных мероприятий. "Мы понимаем, что будут участники разных вероисповеданий, и предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий... Открываем дополнительные места по питанию... Меню во всех точках питания мы адаптировали под разные языки. По меню - есть кошерная пища и другие варианты. Стараемся предусмотреть максимум вариантов", - добавил представитель отеля. Он отметил, что в сотрудничестве с Роспотребнадзором объекты размещения внедрили все необходимые мероприятия, начиная с термометрии, дезинфекции, вакцинации сотрудников. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Россия, Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Отели в "Сириусе" создали комфортные условия для участников фестиваля
Отели в "Сириусе" создали меню всех конфессий для участников фестиваля молодежи
СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Отели в "Сириусе" создали максимально комфортные условия для участников Всемирного фестиваля молодёжи, включая меню и молельные комнаты всех конфессий, сообщил журналистам генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов.
Отели федеральной территории тщательно готовились к приёму участников Всемирного фестиваля молодёжи. По словам Лоскутова, была проделана огромная работа по обеспечению безопасности и сервиса, чтобы создать максимальный комфорт для гостей. Так, была расширена зона Wi-Fi, введена ускоренная регистрация, прошли специальные тренинги для сотрудников и дополнительный набор персонала.
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"Ко всему прочему из всех особенностей мы предусмотрели дополнительные точки продажи сим-карт, обмена валют, чтобы гости со всех стран мира почувствовали здесь себя комфортно, безопасно", - пояснил Лоскутов.
Он подчеркнул, что отели за десять лет накопили огромный уникальный опыт обслуживания крупных международных мероприятий.
«
"Мы понимаем, что будут участники разных вероисповеданий, и предусмотрены молельные комнаты для всех конфессий... Открываем дополнительные места по питанию... Меню во всех точках питания мы адаптировали под разные языки. По меню - есть кошерная пища и другие варианты. Стараемся предусмотреть максимум вариантов", - добавил представитель отеля.
Он отметил, что в сотрудничестве с Роспотребнадзором
объекты размещения внедрили все необходимые мероприятия, начиная с термометрии, дезинфекции, вакцинации сотрудников.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи
, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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