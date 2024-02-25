https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html

В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале

В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале - РИА Новости, 25.02.2024

В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале

Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе",... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:23

2024-02-25T12:23

2024-02-25T12:23

общество

россия

сочи

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе", заявил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже через несколько дней. Глава федеральной территории подтвердил, что вся инфраструктура полностью готова к встрече гостей международного форума. Особое внимание уделено обеспечению безопасности участников. "Мы поставили дополнительно модуль в рамках реализации проекта "Безопасный город", поставлено 150 аналитических камер по всей федеральной территории "Сириус", дополнительно более 300 камер установлено в Олимпийском парке, которые будут обеспечивать безопасность. Все они позволяют моментально видеть и отслеживать перемещения тех или иных людей, которые могут представлять опасность для проведения фестиваля, для гостей и участников", — заявил журналистам Плишкин. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html

россия

сочи

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"