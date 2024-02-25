В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале
Около 450 камер в "Сириусе" помогут обеспечить безопасность участников фестиваля
Камера наблюдения. Архивное фото
СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе", заявил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.
В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже через несколько дней. Глава федеральной территории подтвердил, что вся инфраструктура полностью готова к встрече гостей международного форума. Особое внимание уделено обеспечению безопасности участников.
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"Мы поставили дополнительно модуль в рамках реализации проекта "Безопасный город", поставлено 150 аналитических камер по всей федеральной территории "Сириус", дополнительно более 300 камер установлено в Олимпийском парке, которые будут обеспечивать безопасность. Все они позволяют моментально видеть и отслеживать перемещения тех или иных людей, которые могут представлять опасность для проведения фестиваля, для гостей и участников", — заявил журналистам Плишкин.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.