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В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале - РИА Новости, 25.02.2024
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12:23 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале - РИА Новости, 25.02.2024
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале
Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе",... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:23
2024-02-25T12:23
общество
россия
сочи
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе", заявил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже через несколько дней. Глава федеральной территории подтвердил, что вся инфраструктура полностью готова к встрече гостей международного форума. Особое внимание уделено обеспечению безопасности участников. "Мы поставили дополнительно модуль в рамках реализации проекта "Безопасный город", поставлено 150 аналитических камер по всей федеральной территории "Сириус", дополнительно более 300 камер установлено в Олимпийском парке, которые будут обеспечивать безопасность. Все они позволяют моментально видеть и отслеживать перемещения тех или иных людей, которые могут представлять опасность для проведения фестиваля, для гостей и участников", — заявил журналистам Плишкин. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html
россия
сочи
федеральная территория "сириус"
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общество, россия, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Общество, Россия, Сочи, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале

Около 450 камер в "Сириусе" помогут обеспечить безопасность участников фестиваля

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамера наблюдения
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Около 450 видеокамер помогут дополнительно обеспечить безопасность гостей и участников Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в марте в "Сириусе", заявил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.
В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже через несколько дней. Глава федеральной территории подтвердил, что вся инфраструктура полностью готова к встрече гостей международного форума. Особое внимание уделено обеспечению безопасности участников.
«
"Мы поставили дополнительно модуль в рамках реализации проекта "Безопасный город", поставлено 150 аналитических камер по всей федеральной территории "Сириус", дополнительно более 300 камер установлено в Олимпийском парке, которые будут обеспечивать безопасность. Все они позволяют моментально видеть и отслеживать перемещения тех или иных людей, которые могут представлять опасность для проведения фестиваля, для гостей и участников", — заявил журналистам Плишкин.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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ОбществоРоссияСочиВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральная территория "Сириус"
 
 
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