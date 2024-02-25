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Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре - РИА Новости, 25.02.2024
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T05:03
2024-02-25T05:03
2024-02-25T11:16
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ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны."Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.Поскольку это происходила в темное время суток, бойцы корректировали огонь при помощи беспилотника с тепловизором. Дрон зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение."Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами", — добавили в Минобороны.По информации ведомства, накануне подразделения группировки "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Работино и Вербовое. Противник потерял там примерно 35 солдат убитыми и ранеными и свыше десяти единиц техники.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929333103.html
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безопасность, россия, днепр (город), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на Днепре
ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.
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Поскольку это происходила в темное время суток, бойцы корректировали огонь при помощи беспилотника с тепловизором. Дрон зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами", — добавили в Минобороны.
По информации ведомства, накануне подразделения группировки "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Работино и Вербовое. Противник потерял там примерно 35 солдат убитыми и ранеными и свыше десяти единиц техники.
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