Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.02.2024 (обновлено: 11:16 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/desantniki-1929334855.html
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре - РИА Новости, 25.02.2024
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T05:03
2024-02-25T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428654_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_e1688befe3590cf37cab42a7fdf9696a.jpg
ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 &quot;Гиацинт-Б&quot; по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований&quot;, — рассказали в ведомстве.Поскольку это происходила в темное время суток, бойцы корректировали огонь при помощи беспилотника с тепловизором. Дрон зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение."Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами", — добавили в Минобороны.По информации ведомства, накануне подразделения группировки "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Работино и Вербовое. Противник потерял там примерно 35 солдат убитыми и ранеными и свыше десяти единиц техники.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929333103.html
https://ria.ru/20240225/rabotino-1929331518.html
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428654_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_f42e649d93756d2cb2c552dbbe48ad13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепр (город), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре

Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на Днепре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила пункт временной дислокации и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News
03:18
Поскольку это происходила в темное время суток, бойцы корректировали огонь при помощи беспилотника с тепловизором. Дрон зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами", — добавили в Минобороны.
По информации ведомства, накануне подразделения группировки "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Работино и Вербовое. Противник потерял там примерно 35 солдат убитыми и ранеными и свыше десяти единиц техники.
Российские артиллеристы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В центре Работино идут ожесточенные бои, заявил Рогов
02:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала