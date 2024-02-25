Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/braziliya-1929361124.html
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца - РИА Новости, 25.02.2024
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца
Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:39
2024-02-25T11:39
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929359171_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_3e0aad4c84ace9ab362f04865a28263e.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции главы государства, сообщает федеральная полиция Бразилии на сайте. "Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля (по местному времени - ред.) подозреваемого в попытке проникнуть в дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалеку от Алворада. В настоящее время он дает разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе. Автомобиль, использовавшийся при попытке вторжения, был изъят. Федеральная полиция проводит проверку в отношении автомобиля и места происшествия", — говорится в заявлении полиции. Согласно агентству Аженсия Бразил, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Розанжела во время инцидента находились в резиденции в безопасности. Как отмечается, подозреваемый живет неподалеку и ошибся дорогой по пути домой. Агентство добавляет, что автомобиль не смог приблизиться к дворцу. По информации агентства, после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами, используемыми для предотвращения продвижения посторонних транспортных средств. Охрана применила огнестрельное оружие, но, несмотря на это, водитель смог покинуть место происшествия, указывает агентство.
https://ria.ru/20221025/indoneziya-1826447803.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929359171_138:0:2342:1653_1920x0_80_0_0_1ee83678ad955da4080a1331b9876ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца

Мужчина на автомобиле пытался попасть в резиденцию президента Бразилии Алворада

CC BY 2.0 / Palácio do Planalto / Резиденция президента Бразилии Алворада
Резиденция президента Бразилии Алворада - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
CC BY 2.0 / Palácio do Planalto /
Резиденция президента Бразилии Алворада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции главы государства, сообщает федеральная полиция Бразилии на сайте.
«
"Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля (по местному времени - ред.) подозреваемого в попытке проникнуть в дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалеку от Алворада. В настоящее время он дает разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе. Автомобиль, использовавшийся при попытке вторжения, был изъят. Федеральная полиция проводит проверку в отношении автомобиля и места происшествия", — говорится в заявлении полиции.
Согласно агентству Аженсия Бразил, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Розанжела во время инцидента находились в резиденции в безопасности. Как отмечается, подозреваемый живет неподалеку и ошибся дорогой по пути домой.
Агентство добавляет, что автомобиль не смог приблизиться к дворцу. По информации агентства, после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами, используемыми для предотвращения продвижения посторонних транспортных средств. Охрана применила огнестрельное оружие, но, несмотря на это, водитель смог покинуть место происшествия, указывает агентство.
Офицеры полиции в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
В Индонезии вооруженная женщина пыталась проникнуть во дворец президента
25 октября 2022, 10:34
 
В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала