https://ria.ru/20240225/braziliya-1929361124.html
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца - РИА Новости, 25.02.2024
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца
Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:39
2024-02-25T11:39
2024-02-25T11:39
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции главы государства, сообщает федеральная полиция Бразилии на сайте. "Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля (по местному времени - ред.) подозреваемого в попытке проникнуть в дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалеку от Алворада. В настоящее время он дает разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе. Автомобиль, использовавшийся при попытке вторжения, был изъят. Федеральная полиция проводит проверку в отношении автомобиля и места происшествия", — говорится в заявлении полиции. Согласно агентству Аженсия Бразил, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Розанжела во время инцидента находились в резиденции в безопасности. Как отмечается, подозреваемый живет неподалеку и ошибся дорогой по пути домой. Агентство добавляет, что автомобиль не смог приблизиться к дворцу. По информации агентства, после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами, используемыми для предотвращения продвижения посторонних транспортных средств. Охрана применила огнестрельное оружие, но, несмотря на это, водитель смог покинуть место происшествия, указывает агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца
Мужчина на автомобиле пытался попасть в резиденцию президента Бразилии Алворада
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции главы государства, сообщает федеральная полиция Бразилии на сайте
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"Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля (по местному времени - ред.) подозреваемого в попытке проникнуть в дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалеку от Алворада. В настоящее время он дает разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе. Автомобиль, использовавшийся при попытке вторжения, был изъят. Федеральная полиция проводит проверку в отношении автомобиля и места происшествия", — говорится в заявлении полиции.
Согласно агентству Аженсия Бразил, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Розанжела во время инцидента находились в резиденции в безопасности. Как отмечается, подозреваемый живет неподалеку и ошибся дорогой по пути домой.
Агентство добавляет, что автомобиль не смог приблизиться к дворцу. По информации агентства, после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами, используемыми для предотвращения продвижения посторонних транспортных средств. Охрана применила огнестрельное оружие, но, несмотря на это, водитель смог покинуть место происшествия, указывает агентство.
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