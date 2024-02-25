https://ria.ru/20240225/braziliya-1929361124.html

В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца

В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца - РИА Новости, 25.02.2024

В Бразилии мужчина попытался проникнуть на территорию президентского дворца

Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:39

2024-02-25T11:39

2024-02-25T11:39

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бразильские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада, официальной резиденции главы государства, сообщает федеральная полиция Бразилии на сайте. "Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля (по местному времени - ред.) подозреваемого в попытке проникнуть в дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалеку от Алворада. В настоящее время он дает разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе. Автомобиль, использовавшийся при попытке вторжения, был изъят. Федеральная полиция проводит проверку в отношении автомобиля и места происшествия", — говорится в заявлении полиции. Согласно агентству Аженсия Бразил, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Розанжела во время инцидента находились в резиденции в безопасности. Как отмечается, подозреваемый живет неподалеку и ошибся дорогой по пути домой. Агентство добавляет, что автомобиль не смог приблизиться к дворцу. По информации агентства, после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на блокпосте, шины автомобиля были проколоты с помощью устройства с металлическими перфораторами, используемыми для предотвращения продвижения посторонних транспортных средств. Охрана применила огнестрельное оружие, но, несмотря на это, водитель смог покинуть место происшествия, указывает агентство.

https://ria.ru/20221025/indoneziya-1826447803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва