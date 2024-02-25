https://ria.ru/20240225/bezhentsy-1929386306.html

Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев

Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев - РИА Новости, 25.02.2024

Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью изданию NOZ призвал Германию прилагать больше усилий для трудоустройства украинских беженцев, учитывая их... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:10

2024-02-25T15:10

2024-02-25T15:10

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германия

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью изданию NOZ призвал Германию прилагать больше усилий для трудоустройства украинских беженцев, учитывая их профессиональную квалификацию."Нужно быть намного более гибкими. Если глава отделения банка хорошо говорит по-английски, он должен иметь возможность сразу же подать заявление. Мы очень сильно заинтересованы, чтобы люди здесь работали и повышали свою квалификацию", - сказал Макеев. Он добавил, что сейчас при приеме граждан Украины на работу в Германии их профессиональные навыки практически не учитываются. В качестве примера он рассказал, как бывшему главе банковского отделения предложили должность сортировщика товаров в сети супермаркетов. При этом, как следует из исследования института INSA, результаты которого были опубликованы ранее в воскресенье газетой BILD, почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, а больше половины граждан ФРГ оценивает интеграцию украинцев в немецкое общество как неудавшуюся. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.

https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html

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