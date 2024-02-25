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Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев - РИА Новости, 25.02.2024
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15:10 25.02.2024
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Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев
Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев - РИА Новости, 25.02.2024
Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью изданию NOZ призвал Германию прилагать больше усилий для трудоустройства украинских беженцев, учитывая их... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:10
2024-02-25T15:10
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью изданию NOZ призвал Германию прилагать больше усилий для трудоустройства украинских беженцев, учитывая их профессиональную квалификацию."Нужно быть намного более гибкими. Если глава отделения банка хорошо говорит по-английски, он должен иметь возможность сразу же подать заявление. Мы очень сильно заинтересованы, чтобы люди здесь работали и повышали свою квалификацию", - сказал Макеев. Он добавил, что сейчас при приеме граждан Украины на работу в Германии их профессиональные навыки практически не учитываются. В качестве примера он рассказал, как бывшему главе банковского отделения предложили должность сортировщика товаров в сети супермаркетов. При этом, как следует из исследования института INSA, результаты которого были опубликованы ранее в воскресенье газетой BILD, почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, а больше половины граждан ФРГ оценивает интеграцию украинцев в немецкое общество как неудавшуюся. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Киев призвал Берлин делать больше для трудоустройства украинских беженцев

Посол Макеев призвал ФРГ делать больше для трудоустройства украинских беженцев

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью изданию NOZ призвал Германию прилагать больше усилий для трудоустройства украинских беженцев, учитывая их профессиональную квалификацию.
"Нужно быть намного более гибкими. Если глава отделения банка хорошо говорит по-английски, он должен иметь возможность сразу же подать заявление. Мы очень сильно заинтересованы, чтобы люди здесь работали и повышали свою квалификацию", - сказал Макеев.
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Он добавил, что сейчас при приеме граждан Украины на работу в Германии их профессиональные навыки практически не учитываются. В качестве примера он рассказал, как бывшему главе банковского отделения предложили должность сортировщика товаров в сети супермаркетов.
При этом, как следует из исследования института INSA, результаты которого были опубликованы ранее в воскресенье газетой BILD, почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, а больше половины граждан ФРГ оценивает интеграцию украинцев в немецкое общество как неудавшуюся.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
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