https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929439190.html

ЦИК Белоруссии назвал единый день голосования оптимальным форматом

ЦИК Белоруссии назвал единый день голосования оптимальным форматом - РИА Новости, 25.02.2024

ЦИК Белоруссии назвал единый день голосования оптимальным форматом

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что единый день голосования на парламентских и местных выборах является оптимальным форматом для республики. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:55

2024-02-25T22:55

2024-02-25T22:55

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что единый день голосования на парламентских и местных выборах является оптимальным форматом для республики. "Мне кажется, такой формат оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла. Мы теперь раз в пять лет будем проводить только выборы в единый день голосования и президента страны. Больше времени появляется для реализации планов социально-экономического развития страны, основных направлений внутренней и внешней политики, чтобы не отвлекаться на электоральные дебаты и страна могла двигаться вперед, имея депутатский корпус, президента", - сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ. По его словам, единый день голосования выгоден и с финансовой точки зрения. "Мы примерно в два раза экономим средства по сравнению с тем, если бы проводили отдельные кампании", - сказал глава ЦИК. "На наш взгляд, это хороший формат. Хотя, наверное, есть необходимость еще получить более точную информацию с мест, особенно от первичного звена – от участковых комиссий, потому что большая нагрузка на них ложится, особенно в зависимости от того, где они находятся – в сельской местности либо в Минске. В Минске, допустим, выдавали (избирателю – ред.) два бюллетеня, а в сельской местности – четыре. Понятно, что там нагрузка на комиссии чуть выше", - сказал Карпенко. Он подчеркнул, что предстоит внимательно проанализировать опыт текущей кампании, чем ЦИК и займется после подведения итогов единого дня голосования. "Мы предоставим эту аналитическую информацию и для законодателей, и для органов управления, и для главы государства", - сказал Карпенко. Он подчеркнул, что единый день голосования 25 февраля состоялся. "Если бы даже был порог явки на единый день голосования (порог явки был отменен для парламентских выборов недавними поправками в законодательство – ред.)… наше законодательство сейчас не предусматривает необходимость преодоления порога явки… Но если бы он был, то мы бы уже в 12.00 могли сказать, что выборы состоялись, потому что больше 50% избирателей уже проголосовали", - пояснил Карпенко. Глава ЦИК отметил, что "пока все идет штатно", от международных наблюдателей пока поступают положительные отзывы. Он добавил, что итоги единого дня голосования будут подведены на заседании ЦИК 1 марта. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включено более 6,9 миллиона человек. По данным на 18.00 мск, явка избирателей составила 70,29%.

https://ria.ru/20240225/vybory-1929426342.html

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в мире, белоруссия, минск, игорь карпенко