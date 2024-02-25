https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929438473.html
Белорусский телеканал рассказал о попытках оппозиции сорвать выборы
Белорусский телеканал рассказал о попытках оппозиции сорвать выборы - РИА Новости, 25.02.2024
Белорусский телеканал рассказал о попытках оппозиции сорвать выборы
Белорусский государственный телеканал СТВ рассказал, как оппозиция из-за рубежа попыталась призвать граждан внутри республики бойкотировать единый день... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:49
2024-02-25T22:49
2024-02-25T22:49
белоруссия
в мире
литва
минск
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ рассказал, как оппозиция из-за рубежа попыталась призвать граждан внутри республики бойкотировать единый день голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. "Сбить белорусов с электорального пути не удалось и беглым (выехавшие из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году представители оппозиции - ред.), которые прилагали к этому максимум усилий: буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращение, где призывали, конечно, игнорировать выборы. Но эффект оказался обратным: кажется, даже те, кто не планировал идти на избирательный участок, устремились сегодня голосовать", - заявила ведущая телеканала. Она отметила, что "в поле зрения попал и исполнитель этого трюка, который предоставил доступ к серверам, правда… уже через пару часов он поспешил к польской границе". По информации телеканала, в Белоруссии у мужчины остались "долги, возвращать которые он не собирался". Телеканал продемонстрировал видео мужчины, снятое в пункте пропуска, но не уточил, был ли он задержан. В свою очередь телеканал ОНТ также сообщил об этой попытке сорвать выборы. Телеканал пояснил, что сторонник оппозиции, который технически предоставил доступ к серверам для этой акции, "сбежал в Польшу". По его данным, мужчина перед побегом "задолжал немало денег". Накануне признанные в Белоруссии экстремистскими интернет-ресурсы сообщили, что на ряде рекламных экранов в минском метро и некоторых торговых центрах было продемонстрировано видеообращение к белорусам экс-кандидата на выборах президента в 2020 году - выехавшей в Литву Светланы Тихановской. Утверждалось, что обращение было показано в 15.00 в субботу на двух тысячах рекламных экранов. Правоохранительные органы Белоруссии официально не прокомментировали эти сообщения. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
https://ria.ru/20240225/vybory-1929426342.html
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белоруссия, в мире, литва, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024
Белоруссия, В мире, Литва, Минск, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Белорусский телеканал рассказал о попытках оппозиции сорвать выборы
СТВ: оппозиция выпустила обращение, в котором призвала игнорировать выборы
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ рассказал, как оппозиция из-за рубежа попыталась призвать граждан внутри республики бойкотировать единый день голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы.
"Сбить белорусов с электорального пути не удалось и беглым (выехавшие из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году представители оппозиции - ред.), которые прилагали к этому максимум усилий: буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращение, где призывали, конечно, игнорировать выборы. Но эффект оказался обратным: кажется, даже те, кто не планировал идти на избирательный участок, устремились сегодня голосовать", - заявила ведущая телеканала.
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Она отметила, что "в поле зрения попал и исполнитель этого трюка, который предоставил доступ к серверам, правда… уже через пару часов он поспешил к польской границе".
По информации телеканала, в Белоруссии у мужчины остались "долги, возвращать которые он не собирался". Телеканал продемонстрировал видео мужчины, снятое в пункте пропуска, но не уточил, был ли он задержан.
В свою очередь телеканал ОНТ также сообщил об этой попытке сорвать выборы. Телеканал пояснил, что сторонник оппозиции, который технически предоставил доступ к серверам для этой акции, "сбежал в Польшу". По его данным, мужчина перед побегом "задолжал немало денег".
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Накануне признанные в Белоруссии экстремистскими интернет-ресурсы сообщили, что на ряде рекламных экранов в минском метро и некоторых торговых центрах было продемонстрировано видеообращение к белорусам экс-кандидата на выборах президента в 2020 году - выехавшей в Литву Светланы Тихановской
. Утверждалось, что обращение было показано в 15.00 в субботу на двух тысячах рекламных экранов. Правоохранительные органы Белоруссии официально не прокомментировали эти сообщения.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
Суд в Минске
6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
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