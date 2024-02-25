https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929430721.html
Явка на момент закрытия выборов в Белоруссии составила 72,98 процента
Явка на момент закрытия выборов в Белоруссии составила 72,98 процента - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на момент закрытия выборов в Белоруссии составила 72,98 процента
Явка в единый день голосования в Белоруссии к закрытию участков составила 72,98%, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:13
2024-02-25T21:13
2024-02-25T22:18
белоруссия
игорь карпенко
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка в единый день голосования в Белоруссии к закрытию участков составила 72,98%, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко."Все участки закрылись, преступили к подсчету голосов <…> По явке на 20 часов - явка по республике составила 72,98%", - заявил Карпенко на брифинге.Явка на парламентских выборах в 2019 году составила 77,4%, в 2016 году – 74,7%, в 2012 году – 74,61%, в 2008 – 76,7%, в 2004 году – 90,14%. В 2000 и 1995 года в первом и втором турах парламентских выборов явка была на уровне 53-61%. В 2022 году на республиканском референдуме по поправкам в конституцию явка составила 78,63%, на президентских выборах в 2020 году - 84,3%.
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белоруссия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире
Белоруссия, Игорь Карпенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире
Явка на момент закрытия выборов в Белоруссии составила 72,98 процента
ЦИК: явка на момент закрытия выборов в Белоруссии составила 72,98 процента
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка в единый день голосования в Белоруссии к закрытию участков составила 72,98%, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко.
"Все участки закрылись, преступили к подсчету голосов <…> По явке на 20 часов - явка по республике составила 72,98%", - заявил Карпенко на брифинге.
Явка на парламентских выборах в 2019 году составила 77,4%, в 2016 году – 74,7%, в 2012 году – 74,61%, в 2008 – 76,7%, в 2004 году – 90,14%. В 2000 и 1995 года в первом и втором турах парламентских выборов явка была на уровне 53-61%. В 2022 году на республиканском референдуме по поправкам в конституцию явка составила 78,63%, на президентских выборах в 2020 году - 84,3%.
Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии