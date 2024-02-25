https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html
США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными
США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными - РИА Новости, 25.02.2024
США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными
Госдепартамент заявил, что США считают выборы в Белоруссии "фиктивными", проводившимися "в атмосфере страха" без каких-либо демократических процедур. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:09
2024-02-25T20:09
2024-02-25T20:21
белоруссия
государственный департамент сша
сша
в мире
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что США считают выборы в Белоруссии "фиктивными", проводившимися "в атмосфере страха" без каких-либо демократических процедур."США осуждают организованные режимом (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим", - сказано в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендовали 263 кандидата, местных советах - 18,8 тысячи. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.Госдепартамент обвинил власти Белоруссии в отказе в регистрации всем независимым политическим партиям, запрете на проведение голосования за рубежом, отказе допустить наблюдателей от ОБСЕ.
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367107.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, государственный департамент сша, сша, в мире, обсе
Белоруссия, Государственный департамент США, США, В мире, ОБСЕ
США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными
Госдеп: США считают выборы в Белоруссии фиктивными