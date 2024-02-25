https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html

США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными

США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными - РИА Новости, 25.02.2024

США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными

Госдепартамент заявил, что США считают выборы в Белоруссии "фиктивными", проводившимися "в атмосфере страха" без каких-либо демократических процедур. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:09

2024-02-25T20:09

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что США считают выборы в Белоруссии "фиктивными", проводившимися "в атмосфере страха" без каких-либо демократических процедур."США осуждают организованные режимом (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим", - сказано в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендовали 263 кандидата, местных советах - 18,8 тысячи. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.Госдепартамент обвинил власти Белоруссии в отказе в регистрации всем независимым политическим партиям, запрете на проведение голосования за рубежом, отказе допустить наблюдателей от ОБСЕ.

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html

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белоруссия, государственный департамент сша, сша, в мире, обсе