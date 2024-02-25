https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929387711.html
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов
Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:17
2024-02-25T15:17
2024-02-25T15:17
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко."Информация на 14 часов, по стране приняли участие в голосовании 59,17%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.Он добавил, что в Гомельской области явка превысила 67%, в Могилевской - 66%, в Витебской - 60%, в Гродненской - 57%, в Брестской области - 61%, в Минской области - 56%, в Минске - 48%.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гомельская область, брестская область, парламентские выборы в белоруссии — 2024, могилевская область, гродненская область, минская область
В мире, Белоруссия, Гомельская область, Брестская область, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Могилевская область, Гродненская область, Минская область
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов
Явка на выборах депутатов в Белоруссии на 14:00 составила 59,17 процента