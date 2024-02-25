https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929387711.html

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов - РИА Новости, 25.02.2024

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов

Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:17

2024-02-25T15:17

2024-02-25T15:17

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко."Информация на 14 часов, по стране приняли участие в голосовании 59,17%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.Он добавил, что в Гомельской области явка превысила 67%, в Могилевской - 66%, в Витебской - 60%, в Гродненской - 57%, в Брестской области - 61%, в Минской области - 56%, в Минске - 48%.

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Ольга Фомченкова

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