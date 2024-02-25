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Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов - РИА Новости, 25.02.2024
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15:17 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929387711.html
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов
Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:17
2024-02-25T15:17
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парламентские выборы в белоруссии — 2024
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гродненская область
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко."Информация на 14 часов, по стране приняли участие в голосовании 59,17%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.Он добавил, что в Гомельской области явка превысила 67%, в Могилевской - 66%, в Витебской - 60%, в Гродненской - 57%, в Брестской области - 61%, в Минской области - 56%, в Минске - 48%.
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в мире, белоруссия, гомельская область, брестская область, парламентские выборы в белоруссии — 2024, могилевская область, гродненская область, минская область
В мире, Белоруссия, Гомельская область, Брестская область, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Могилевская область, Гродненская область, Минская область
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 59 процентов

Явка на выборах депутатов в Белоруссии на 14:00 составила 59,17 процента

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Более 59% граждан Белоруссии поучаствовали в выборах депутатов по состоянию на 14.00, сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко.
"Информация на 14 часов, по стране приняли участие в голосовании 59,17%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.
Он добавил, что в Гомельской области явка превысила 67%, в Могилевской - 66%, в Витебской - 60%, в Гродненской - 57%, в Брестской области - 61%, в Минской области - 56%, в Минске - 48%.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
 
В миреБелоруссияГомельская областьБрестская областьПарламентские выборы в Белоруссии — 2024Могилевская областьГродненская областьМинская область
 
 
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