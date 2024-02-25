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Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
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14:44 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929382214.html
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил на сайте исполкома организации, что на выборах депутатов в Белоруссии на выявлено нарушений, высокая явка... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:44
2024-02-25T14:44
в мире
белоруссия
снг
парламентские выборы в белоруссии — 2024
сергей лебедев
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил на сайте исполкома организации, что на выборах депутатов в Белоруссии на выявлено нарушений, высокая явка говорит об активности избирателей. "Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими", – заявил он.Он отметил, что явка более чем 40% на досрочном голосовании говорит о большой активности избирателей, а в основной день голосование продолжается не менее активно. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка к полудню составила 50,97%.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
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в мире, белоруссия, снг, парламентские выборы в белоруссии — 2024, сергей лебедев
В мире, Белоруссия, СНГ, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Сергей Лебедев
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Лебедев: наблюдатели не выявили нарушений на парламентских выборах в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии
Голосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил на сайте исполкома организации, что на выборах депутатов в Белоруссии на выявлено нарушений, высокая явка говорит об активности избирателей.
"Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими", – заявил он.
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Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
Он отметил, что явка более чем 40% на досрочном голосовании говорит о большой активности избирателей, а в основной день голосование продолжается не менее активно.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка к полудню составила 50,97%.
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В миреБелоруссияСНГПарламентские выборы в Белоруссии — 2024Сергей Лебедев
 
 
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