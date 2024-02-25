https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929382214.html

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил на сайте исполкома организации, что на выборах депутатов в Белоруссии на выявлено нарушений, высокая явка... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:44

2024-02-25T14:44

2024-02-25T14:44

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белоруссия

снг

парламентские выборы в белоруссии — 2024

сергей лебедев

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил на сайте исполкома организации, что на выборах депутатов в Белоруссии на выявлено нарушений, высокая явка говорит об активности избирателей. "Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими", – заявил он.Он отметил, что явка более чем 40% на досрочном голосовании говорит о большой активности избирателей, а в основной день голосование продолжается не менее активно. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка к полудню составила 50,97%.

https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, снг, парламентские выборы в белоруссии — 2024, сергей лебедев