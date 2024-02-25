https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929370457.html

Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент

Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили, и даже РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:05

2024-02-25T13:05

2024-02-25T13:05

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белоруссия

александр лукашенко

обсе

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили, и даже предложил наблюдателям приезжать прямо сейчас. "Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Ну, они не просились, но почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы, для нас, как я сказал",— сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он добавил, что если бы ОБСЕ пригласили, то результат был бы очевиден. "Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное — считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", — пообещал белорусский лидер. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00.

https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, обсе, парламентские выборы в белоруссии — 2024