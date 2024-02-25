https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929370457.html
Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент
Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили, и даже РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:05
2024-02-25T13:05
2024-02-25T13:05
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александр лукашенко
обсе
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили, и даже предложил наблюдателям приезжать прямо сейчас. "Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Ну, они не просились, но почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы, для нас, как я сказал",— сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он добавил, что если бы ОБСЕ пригласили, то результат был бы очевиден. "Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное — считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", — пообещал белорусский лидер. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929362814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, обсе, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОБСЕ, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Лукашенко высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в парламент
Лукашенко пообещал пустить без виз наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили, и даже предложил наблюдателям приезжать прямо сейчас.
"Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Ну, они не просились, но почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы, для нас, как я сказал",— сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Он добавил, что если бы ОБСЕ пригласили, то результат был бы очевиден.
«
"Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное — считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", — пообещал белорусский лидер.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00.
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко