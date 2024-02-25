https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html

Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко

Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024

Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко

Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:58

2024-02-25T11:58

2024-02-25T11:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Президентские выборы в стране должны состояться в 2025 году. "Нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он подчеркнул, что 2024 год будет активным, и отметил, что готовит к этому как общество, так и властные структуры.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929362814.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко