https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:58
2024-02-25T11:58
2024-02-25T11:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Президентские выборы в стране должны состояться в 2025 году. "Нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он подчеркнул, что 2024 год будет активным, и отметил, что готовит к этому как общество, так и властные структуры.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929362814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Лукашенко: белорусское общество будут качать до президентских выборов в 2025 г
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Президентские выборы в стране должны состояться в 2025 году.
«
"Нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Он подчеркнул, что 2024 год будет активным, и отметил, что готовит к этому как общество, так и властные структуры.
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко