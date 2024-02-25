Рейтинг@Mail.ru
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:58
2024-02-25T11:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Президентские выборы в стране должны состояться в 2025 году. "Нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он подчеркнул, что 2024 год будет активным, и отметил, что готовит к этому как общество, так и властные структуры.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929362814.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко

Лукашенко: белорусское общество будут качать до президентских выборов в 2025 г

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белорусское общество будут "качать" до президентских выборов в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Президентские выборы в стране должны состояться в 2025 году.
«
"Нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Он подчеркнул, что 2024 год будет активным, и отметил, что готовит к этому как общество, так и властные структуры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко
11:52
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала