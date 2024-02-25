https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929362814.html
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко
На парламентских выборах в Белоруссии не будет столкновений и мятежей, поскольку белорусская власть умеет делать выводы из своих ошибок, заявил президент страны РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:52
2024-02-25T11:52
2024-02-25T11:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. На парламентских выборах в Белоруссии не будет столкновений и мятежей, поскольку белорусская власть умеет делать выводы из своих ошибок, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Заканчивается голосование, вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели? И не увидите! Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы", — сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он добавил, что нигде в мире нет таких открытых и честных выборов, как в Белоруссии, и отметил, что белорусы в большинстве своем доверяют властям.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белорусские власти сделали вывод из своих ошибок, заявил Лукашенко
Лукашенко: мятежей и столкновений на выборах в Белоруссии, как раньше, не будет