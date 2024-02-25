https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html

Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко

Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024

Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:27

2024-02-25T11:27

2024-02-25T12:58

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в мире

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал различные способы противостояния с Западом."С президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали развития событий и противодействия. Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.Белорусский лидер отметил, что недопустимо, "если сопли распустим и будем бороться за некую эфемерную демократию, свободу…, которых нет"."Нам надо видеть свою цель, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости. Тогда будет единство нашего народа", - сказал президент.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929358590.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024