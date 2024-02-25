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Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
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11:27 25.02.2024 (обновлено: 12:58 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html
Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко
Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:27
2024-02-25T12:58
белоруссия
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александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал различные способы противостояния с Западом."С президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали развития событий и противодействия. Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.Белорусский лидер отметил, что недопустимо, "если сопли распустим и будем бороться за некую эфемерную демократию, свободу…, которых нет"."Нам надо видеть свою цель, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости. Тогда будет единство нашего народа", - сказал президент.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия вместе с Россией сможет противостоять любому противнику

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал различные способы противостояния с Западом.
«
"С президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали развития событий и противодействия. Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Белорусский лидер отметил, что недопустимо, "если сопли распустим и будем бороться за некую эфемерную демократию, свободу…, которых нет".
"Нам надо видеть свою цель, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости. Тогда будет единство нашего народа", - сказал президент.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко
11:16
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
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