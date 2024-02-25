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Российские наблюдатели оценили начало голосования на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
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09:01 25.02.2024 (обновлено: 09:02 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929344959.html
Российские наблюдатели оценили начало голосования на выборах в Белоруссии
Российские наблюдатели оценили начало голосования на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Российские наблюдатели оценили начало голосования на выборах в Белоруссии
Российские наблюдатели на парламентских выборах в Белоруссии положительно оценивают начало голосования: все организовано чётко, по закону, ничего тревожного не... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:01
2024-02-25T09:02
белоруссия
константин косачев
снг
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Российские наблюдатели на парламентских выборах в Белоруссии положительно оценивают начало голосования: все организовано чётко, по закону, ничего тревожного не ожидается. "Мы сейчас начали здесь, на этом 105-м участке. С нашей точки зрения все организовано чётко, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Поговорили с членами комиссии, поговорили с наблюдателями. Ничего тревожного мы совершенно точно не услышали, не увидели", — сообщил журналистам координатор мониторинговой группы межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Согласен со своим коллегой и генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий: он отметил, что члены избирательных комиссий хорошо знают законодательство и свою работу, а также добавил, что не ожидает каких-то внештатных ситуаций. "Хотя мы точно знаем, что чудес, скорее всего, никаких не ожидается от этих выборов, исходя из того, что мы встречались со всеми партиями, и все говорили о том, что выборы подготовлены на очень хорошем уровне", - отметил Кобицкий. В ходе посещения участка в центре белорусской столицы российским парламентариям рассказали, что на участке постарались создать атмосферу праздника, на нем ожидаются выступления артистов и музыкальная программа. В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
https://ria.ru/20240113/reaktsiya-1921209222.html
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белоруссия, константин косачев, снг, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире
Белоруссия, Константин Косачев, СНГ, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире
Российские наблюдатели оценили начало голосования на выборах в Белоруссии

Косачев: выборы в парламент Белоруссии проходят в соответствии с законами страны

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии
Голосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на выборах в парламент и местные советы Белоруссии
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Российские наблюдатели на парламентских выборах в Белоруссии положительно оценивают начало голосования: все организовано чётко, по закону, ничего тревожного не ожидается.
"Мы сейчас начали здесь, на этом 105-м участке. С нашей точки зрения все организовано чётко, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Поговорили с членами комиссии, поговорили с наблюдателями. Ничего тревожного мы совершенно точно не услышали, не увидели", — сообщил журналистам координатор мониторинговой группы межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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Согласен со своим коллегой и генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий: он отметил, что члены избирательных комиссий хорошо знают законодательство и свою работу, а также добавил, что не ожидает каких-то внештатных ситуаций.
"Хотя мы точно знаем, что чудес, скорее всего, никаких не ожидается от этих выборов, исходя из того, что мы встречались со всеми партиями, и все говорили о том, что выборы подготовлены на очень хорошем уровне", - отметил Кобицкий.
В ходе посещения участка в центре белорусской столицы российским парламентариям рассказали, что на участке постарались создать атмосферу праздника, на нем ожидаются выступления артистов и музыкальная программа.
В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
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