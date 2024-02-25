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В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 25.02.2024
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08:19 25.02.2024 (обновлено: 10:47 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929341181.html
В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент
В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 25.02.2024
В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:19
2024-02-25T10:47
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. По данным ЦИК, к 9:00 мкс явка достигла уже 43,64 процента. В Могилевской области она превысила 54 процента, в Витебской — 43, в Гродненской — 40, в Брестской — 46, в Гомельской — 51, в Минской — 42, а в столице — 31 процент.Сегодня, 25 февраля, в республике впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Все 5411 участков открылись будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699. При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения. Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск. Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни). Каждый участок охраняют наряды милиции при поддержке добровольных дружин, ветеранских организаций и крупнейшей белорусской молодежной организации, задействованы и группы быстрого реагирования в полной экипировке. За порядком следят при помощи системам видеонаблюдения, в том числе камерам, подключенных к республиканской системе общественной безопасности. Традиционно на участках организована выездная торговля и культурно-развлекательная программа. Избиратели, голосующие впервые, получат подарочное издание Конституции Белоруссии. Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html
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в мире, белоруссия, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Минск, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов

© Sputnik / Виктор ТолочкоОбъявление о Едином дне голосования — 2024 в Минске
Объявление о Едином дне голосования — 2024 в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Объявление о Едином дне голосования — 2024 в Минске
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ЦИК, к 9:00 мкс явка достигла уже 43,64 процента. В Могилевской области она превысила 54 процента, в Витебской — 43, в Гродненской — 40, в Брестской — 46, в Гомельской — 51, в Минской — 42, а в столице — 31 процент.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
Сегодня, 25 февраля, в республике впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.
Все 5411 участков открылись будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699.
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
1 из 4
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
2 из 4
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 4
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
4 из 4
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
1 из 4
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
2 из 4
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 4
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
4 из 4
При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.
Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).
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Вчера, 12:57
Каждый участок охраняют наряды милиции при поддержке добровольных дружин, ветеранских организаций и крупнейшей белорусской молодежной организации, задействованы и группы быстрого реагирования в полной экипировке. За порядком следят при помощи системам видеонаблюдения, в том числе камерам, подключенных к республиканской системе общественной безопасности.
Традиционно на участках организована выездная торговля и культурно-развлекательная программа. Избиратели, голосующие впервые, получат подарочное издание Конституции Белоруссии.
Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.
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