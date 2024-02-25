https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929341181.html

В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент

В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 25.02.2024

В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:19

2024-02-25T08:19

2024-02-25T10:47

в мире

белоруссия

минск

парламентские выборы в белоруссии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925986622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_529e1fbefa92865a12d56dd3d9242da2.jpg

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. По данным ЦИК, к 9:00 мкс явка достигла уже 43,64 процента. В Могилевской области она превысила 54 процента, в Витебской — 43, в Гродненской — 40, в Брестской — 46, в Гомельской — 51, в Минской — 42, а в столице — 31 процент.Сегодня, 25 февраля, в республике впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Все 5411 участков открылись будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699. При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения. Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск. Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни). Каждый участок охраняют наряды милиции при поддержке добровольных дружин, ветеранских организаций и крупнейшей белорусской молодежной организации, задействованы и группы быстрого реагирования в полной экипировке. За порядком следят при помощи системам видеонаблюдения, в том числе камерам, подключенных к республиканской системе общественной безопасности. Традиционно на участках организована выездная торговля и культурно-развлекательная программа. Избиратели, голосующие впервые, получат подарочное издание Конституции Белоруссии. Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.

https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html

https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html

https://ria.ru/20240113/reaktsiya-1921209222.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024