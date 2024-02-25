В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. По данным ЦИК, к 9:00 мкс явка достигла уже 43,64 процента. В Могилевской области она превысила 54 процента, в Витебской — 43, в Гродненской — 40, в Брестской — 46, в Гомельской — 51, в Минской — 42, а в столице — 31 процент.Сегодня, 25 февраля, в республике впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Все 5411 участков открылись будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699. При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения. Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск. Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни). Каждый участок охраняют наряды милиции при поддержке добровольных дружин, ветеранских организаций и крупнейшей белорусской молодежной организации, задействованы и группы быстрого реагирования в полной экипировке. За порядком следят при помощи системам видеонаблюдения, в том числе камерам, подключенных к республиканской системе общественной безопасности. Традиционно на участках организована выездная торговля и культурно-развлекательная программа. Избиратели, голосующие впервые, получат подарочное издание Конституции Белоруссии. Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.
Объявление о Едином дне голосования — 2024 в Минске
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ЦИК, к 9:00 мкс явка достигла уже 43,64 процента. В Могилевской области она превысила 54 процента, в Витебской — 43, в Гродненской — 40, в Брестской — 46, в Гомельской — 51, в Минской — 42, а в столице — 31 процент.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
Сегодня, 25 февраля, в республике впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.
Все 5411 участков открылись будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699.
При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.
Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).
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Каждый участок охраняют наряды милиции при поддержке добровольных дружин, ветеранских организаций и крупнейшей белорусской молодежной организации, задействованы и группы быстрого реагирования в полной экипировке. За порядком следят при помощи системам видеонаблюдения, в том числе камерам, подключенных к республиканской системе общественной безопасности.
Традиционно на участках организована выездная торговля и культурно-развлекательная программа. Избиратели, голосующие впервые, получат подарочное издание Конституции Белоруссии.
Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.
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