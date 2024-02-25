https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за взятие Авдеевки

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за взятие Авдеевки - РИА Новости, 25.02.2024

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями "За отвагу" и Георгиевскими... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T05:08

2024-02-25T05:08

2024-02-25T05:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями "За отвагу" и Георгиевскими крестами, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что отличившимся военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты. Кроме того, Лямин пожелал военнослужащим успехов в тяжелом ратном деле, терпения, воли, крепости духа и здоровья как военным, так и их родственникам. "Задача стояла перед нами – начать данный штурм с дачного поселка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город" - рассказал об освобождении Авдеевки замкомандира роты с позывным "Винни", награжденный орденом Мужества. По словам "Винни", в основном руководили подразделением именно он с командиром. При этом он подчеркнул, насколько быстро была освобождена Авдеевка. Замкомандира рассказал, что многие украинские пленные утверждают, что их завезли буквально за несколько дней, чтобы обеспечить отход третьей штурмовой бригады. Однако это неправда, многие из них воюют с 2014 года, отметил "Винни".

https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html

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авдеевка, россия, безопасность