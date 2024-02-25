https://ria.ru/20240225/avariya-1929399825.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 25.02.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение осложнено на внутренней стороне 101-го километра МКАД из-за столкновения нескольких машин, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:39

2024-02-25T16:39

2024-02-25T16:39

происшествия

авто

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 101-го километра МКАД из-за столкновения нескольких машин, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 101-го километра МКАД (перед развязкой с Хабаровской улицей) столкнулось несколько автомобилей ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", — говорится в Telegram-канале ведомства. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто