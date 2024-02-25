https://ria.ru/20240225/avariya-1929399825.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 25.02.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение осложнено на внутренней стороне 101-го километра МКАД из-за столкновения нескольких машин, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:39
2024-02-25T16:39
2024-02-25T16:39
происшествия
авто
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 101-го километра МКАД из-за столкновения нескольких машин, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 101-го километра МКАД (перед развязкой с Хабаровской улицей) столкнулось несколько автомобилей ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", — говорится в Telegram-канале ведомства. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, авто
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько машин, движение затруднено