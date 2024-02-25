https://ria.ru/20240225/alibasov-1929402938.html
Бари Алибасов попал в больницу
Бари Алибасов попал в больницу - РИА Новости, 25.02.2024
Бари Алибасов попал в больницу
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в больнице, рассказал РИА Новости его сын. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:08
2024-02-25T17:08
2024-02-25T18:45
на-на
бари алибасов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в больнице, рассказал РИА Новости его сын. "Он в больнице находится", — заявил Бари Алибасов — младший. Он уточнил, что пока не знает подробностей о состоянии и диагнозе отца.Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщал, что у Бари Алибасова, вероятно, случился инсульт.
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на-на, бари алибасов, происшествия
На-На, Бари Алибасов, Происшествия
Бари Алибасов попал в больницу
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов попал в больницу
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в больнице, рассказал РИА Новости его сын.
"Он в больнице находится", — заявил Бари Алибасов — младший. Он уточнил, что пока не знает подробностей о состоянии и диагнозе отца.
Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщал, что у Бари Алибасова, вероятно, случился инсульт.