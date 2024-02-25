https://ria.ru/20240225/alibasov-1929402938.html

Бари Алибасов попал в больницу

Бари Алибасов попал в больницу - РИА Новости, 25.02.2024

Бари Алибасов попал в больницу

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в больнице, рассказал РИА Новости его сын. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:08

2024-02-25T17:08

2024-02-25T18:45

на-на

бари алибасов

происшествия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в больнице, рассказал РИА Новости его сын. "Он в больнице находится", — заявил Бари Алибасов — младший. Он уточнил, что пока не знает подробностей о состоянии и диагнозе отца.Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщал, что у Бари Алибасова, вероятно, случился инсульт.

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на-на, бари алибасов, происшествия