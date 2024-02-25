https://ria.ru/20240225/aktivy-1929388173.html

Конфискация российских активов обрушит позиции доллара, заявил Слуцкий

Конфискация российских активов обрушит позиции доллара, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.02.2024

Конфискация российских активов обрушит позиции доллара, заявил Слуцкий

Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:22

2024-02-25T15:22

2024-02-25T15:22

леонид слуцкий (политик)

россия

сша

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евросоюз

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы. "Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия", - написал Слуцкий. Он отметил, что Западу не стоит обольщаться, поскольку ответ России "англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

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россия

сша

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леонид слуцкий (политик), россия, сша, великобритания, евросоюз, в мире, украина