https://ria.ru/20240225/aksenov-1929328295.html

В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым

В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым - РИА Новости, 25.02.2024

В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T01:15

2024-02-25T01:15

2024-02-25T05:32

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорится, что в конфликте якобы участвовали бойцы ЧВК "Медведи" и что они якобы "снабжаются" по линии главы республики."Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК "Медведи" связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали", - написал Крючков в своем Telegram-канале.По его словам, позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929263303.html

https://ria.ru/20240224/vsu-1929253502.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, сергей аксенов (политик)