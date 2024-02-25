https://ria.ru/20240225/aksenov-1929328295.html
В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым
В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым - РИА Новости, 25.02.2024
В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:15
2024-02-25T01:15
2024-02-25T05:32
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорится, что в конфликте якобы участвовали бойцы ЧВК "Медведи" и что они якобы "снабжаются" по линии главы республики."Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК "Медведи" связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали", - написал Крючков в своем Telegram-канале.По его словам, позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону.
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россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму назвали ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым
Советник главы Крыма назвал ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг
информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорится, что в конфликте якобы участвовали бойцы ЧВК "Медведи" и что они якобы "снабжаются" по линии главы республики.
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"Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК "Медведи" связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону.
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