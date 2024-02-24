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Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна - РИА Новости, 24.02.2024
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21:37 24.02.2024 (обновлено: 21:40 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/zerno-1929317768.html
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна - РИА Новости, 24.02.2024
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна
Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:37
2024-02-24T21:40
украина
киев
варшава
g7
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. "Мы продолжим помогать Украине экспортировать свое зерно и сельскохозяйственные продукты наиболее уязвимым странам", - говорится в опубликованном заявлении стран G7 по итогам онлайн-саммита. Отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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украина, киев, варшава, g7, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Киев, Варшава, G7, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна

G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинское зерно
Украинское зерно - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинское зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам.
«
"Мы продолжим помогать Украине экспортировать свое зерно и сельскохозяйственные продукты наиболее уязвимым странам", - говорится в опубликованном заявлении стран G7 по итогам онлайн-саммита.
Отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
21 февраля, 08:00
 
УкраинаКиевВаршаваG7ЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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