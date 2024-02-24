https://ria.ru/20240224/zerno-1929317768.html
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна - РИА Новости, 24.02.2024
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна
Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:37
2024-02-24T21:37
2024-02-24T21:40
украина
киев
варшава
g7
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. "Мы продолжим помогать Украине экспортировать свое зерно и сельскохозяйственные продукты наиболее уязвимым странам", - говорится в опубликованном заявлении стран G7 по итогам онлайн-саммита. Отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
украина
киев
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, варшава, g7, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Киев, Варшава, G7, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна
G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции