https://ria.ru/20240224/zerno-1929317768.html

Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна

Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна - РИА Новости, 24.02.2024

Страны G7 пообещали Украине помощь с экспортом зерна

Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:37

2024-02-24T21:37

2024-02-24T21:40

украина

киев

варшава

g7

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 пообещали содействовать экспорту украинского зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым странам. "Мы продолжим помогать Украине экспортировать свое зерно и сельскохозяйственные продукты наиболее уязвимым странам", - говорится в опубликованном заявлении стран G7 по итогам онлайн-саммита. Отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

украина

киев

варшава

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, варшава, g7, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)