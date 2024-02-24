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Фон дер Ляйен унизили после дерзкого заявления о России в Киеве - РИА Новости, 24.02.2024
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19:49 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929307900.html
Фон дер Ляйен унизили после дерзкого заявления о России в Киеве
Фон дер Ляйен унизили после дерзкого заявления о России в Киеве - РИА Новости, 24.02.2024
Фон дер Ляйен унизили после дерзкого заявления о России в Киеве
Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что хочет "заставить Россию платить" за конфликт на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:49
2024-02-24T19:49
политика
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
джорджа мелони
джастин трюдо
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что хочет "заставить Россию платить" за конфликт на Украине."Об этом говорит фройляйн фон геноцид и ее марионетка Зеленский", — написали в комментариях."Может ли эта женщина сделать что-нибудь, кроме как поддержать новую войну?" — задался вопросом участник дискуссии."Вы поддерживаете страну, совершившую геноцид поляков, а его жертвы до сих пор не эксгумированы и не похоронены достойно", — возмутился польский читатель."Как может страна, в которой введен запрет на выборы и происходят религиозные гонения, быть свободной и демократической. Вы что, совсем глупые?" — спросили в беседе."После падения Авдеевки голословные заявления украинских властей о "возвращении" Донецка и Луганска окончательно стали пустым звуком, и Запад это прекрасно понимает", — заметил читатель.Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html
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политика, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, джорджа мелони, джастин трюдо, еврокомиссия
Политика, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Еврокомиссия

Фон дер Ляйен унизили после дерзкого заявления о России в Киеве

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что хочет "заставить Россию платить" за конфликт на Украине.
«
"Об этом говорит фройляйн фон геноцид и ее марионетка Зеленский", — написали в комментариях.
"Может ли эта женщина сделать что-нибудь, кроме как поддержать новую войну?" — задался вопросом участник дискуссии.
"Вы поддерживаете страну, совершившую геноцид поляков, а его жертвы до сих пор не эксгумированы и не похоронены достойно", — возмутился польский читатель.
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"Как может страна, в которой введен запрет на выборы и происходят религиозные гонения, быть свободной и демократической. Вы что, совсем глупые?" — спросили в беседе.
"После падения Авдеевки голословные заявления украинских властей о "возвращении" Донецка и Луганска окончательно стали пустым звуком, и Запад это прекрасно понимает", — заметил читатель.
Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
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ПолитикаРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенДжорджа МелониДжастин ТрюдоЕврокомиссия
 
 
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