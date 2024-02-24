https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html

"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве

"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 24.02.2024

"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине "победить в конфликте с Россией". РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:07

2024-02-24T16:07

2024-02-24T21:29

политика

украина

россия

урсула фон дер ляйен

джорджа мелони

джастин трюдо

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине "победить в конфликте с Россией"."Гитлер так же был уверен в своей победе в войне", — заметили в комментариях."Просто уйди в отставку, поджигатель войны", — потребовал участник дискуссии."Ни стыда, ни достоинства, ни чести", — написал другой пользователь."История определит истинных виновников", — обратился к фон дер Ляйен читатель."Ты должна сидеть в тюрьме. Ты мошенница и коррумпированный политик", — отметили в чате.Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".

https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html

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политика, украина, россия, урсула фон дер ляйен, джорджа мелони, джастин трюдо, еврокомиссия