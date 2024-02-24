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"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 24.02.2024
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16:07 24.02.2024 (обновлено: 21:29 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html
"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве
"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 24.02.2024
"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве
Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине "победить в конфликте с Россией". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:07
2024-02-24T21:29
политика
украина
россия
урсула фон дер ляйен
джорджа мелони
джастин трюдо
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине "победить в конфликте с Россией".&quot;Гитлер так же был уверен в своей победе в войне&quot;, — заметили в комментариях."Просто уйди в отставку, поджигатель войны", — потребовал участник дискуссии."Ни стыда, ни достоинства, ни чести", — написал другой пользователь."История определит истинных виновников", — обратился к фон дер Ляйен читатель."Ты должна сидеть в тюрьме. Ты мошенница и коррумпированный политик", — отметили в чате.Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
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политика, украина, россия, урсула фон дер ляйен, джорджа мелони, джастин трюдо, еврокомиссия
Политика, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Еврокомиссия

"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине "победить в конфликте с Россией".
«

"Гитлер так же был уверен в своей победе в войне", — заметили в комментариях.

"Просто уйди в отставку, поджигатель войны", — потребовал участник дискуссии.
"Ни стыда, ни достоинства, ни чести", — написал другой пользователь.
"История определит истинных виновников", — обратился к фон дер Ляйен читатель.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
19 февраля, 08:00
"Ты должна сидеть в тюрьме. Ты мошенница и коррумпированный политик", — отметили в чате.
Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен
25 октября 2023, 08:00
 
ПолитикаУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенДжорджа МелониДжастин ТрюдоЕврокомиссия
 
 
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