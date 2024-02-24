https://ria.ru/20240224/zaderzhanie-1929306947.html

СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ

СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ

Глава национальной полиции Волынской области Украины Юрий Крошко задержан по подозрению в торговле автомобилями, которые предназначались для ВСУ, сообщает... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:42

2024-02-24T19:42

2024-02-24T19:42

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волынская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава национальной полиции Волынской области Украины Юрий Крошко задержан по подозрению в торговле автомобилями, которые предназначались для ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в "крышевании" торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что таким образом было продано 52 автомобиля.

https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волынская область, украина, вооруженные силы украины