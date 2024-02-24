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СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
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19:42 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/zaderzhanie-1929306947.html
СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ
СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ
Глава национальной полиции Волынской области Украины Юрий Крошко задержан по подозрению в торговле автомобилями, которые предназначались для ВСУ, сообщает... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:42
2024-02-24T19:42
в мире
волынская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава национальной полиции Волынской области Украины Юрий Крошко задержан по подозрению в торговле автомобилями, которые предназначались для ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в "крышевании" торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что таким образом было продано 52 автомобиля.
https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html
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в мире, волынская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Волынская область, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ

"Страна.ua": главу волынской нацполиции задержали за торговлю машинами для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава национальной полиции Волынской области Украины Юрий Крошко задержан по подозрению в торговле автомобилями, которые предназначались для ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в "крышевании" торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд", - говорится в сообщении издания.
Уточняется, что таким образом было продано 52 автомобиля.
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