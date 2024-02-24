Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов
Военные США уничтожили в Йемене семь противокорабельных крылатых ракет хуситов
Американский эсминец. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные за 23 февраля уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситов), заявили в Центральном командовании страны.
"За 23 февраля силы Центрального командования США уничтожили 7 мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в распространенном сообщении.
Как отмечается, действия американских военных носили характер самообороны, поскольку ракеты представляли "неминуемую угрозу" торговым судам и корабля ВМС США в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.