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Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов - РИА Новости, 24.02.2024
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06:00 24.02.2024 (обновлено: 06:03 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/yemen-1929235600.html
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов - РИА Новости, 24.02.2024
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов
Американские военные за 23 февраля уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситов), заявили в РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T06:00
2024-02-24T06:03
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
красное море
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные за 23 февраля уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситов), заявили в Центральном командовании страны."За 23 февраля силы Центрального командования США уничтожили 7 мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в распространенном сообщении.Как отмечается, действия американских военных носили характер самообороны, поскольку ракеты представляли "неминуемую угрозу" торговым судам и корабля ВМС США в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html
https://ria.ru/20240223/khusity-1929095900.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, красное море, ансар алла
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Ансар Алла
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов

Военные США уничтожили в Йемене семь противокорабельных крылатых ракет хуситов

© Фото : @USNavyEurope/TwitterАмериканский эсминец
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Американский эсминец. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американские военные за 23 февраля уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситов), заявили в Центральном командовании страны.
"За 23 февраля силы Центрального командования США уничтожили 7 мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в распространенном сообщении.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
22 февраля, 11:47
Как отмечается, действия американских военных носили характер самообороны, поскольку ракеты представляли "неминуемую угрозу" торговым судам и корабля ВМС США в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Аденский залив
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена
Вчера, 01:31
 
В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеКрасное мореАнсар Алла
 
 
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