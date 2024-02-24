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Лондон пытается получить секретные данные от российских чиновников - РИА Новости, 24.02.2024
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16:28 24.02.2024 (обновлено: 16:29 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/velikobritaniya-1929287605.html
Лондон пытается получить секретные данные от российских чиновников
Лондон пытается получить секретные данные от российских чиновников - РИА Новости, 24.02.2024
Лондон пытается получить секретные данные от российских чиновников
Лондон пытается заполучить секретную информацию от российских чиновников, предлагая им деньги и гражданство, однако выплаты предпочитает единоразовые, а... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:28
2024-02-24T16:29
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лондон
великобритания
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон пытается заполучить секретную информацию от российских чиновников, предлагая им деньги и гражданство, однако выплаты предпочитает единоразовые, а гражданство могут дать только тем, кому доверяют, пишет британское издание inews. В 2023 году глава британской разведки MI-6 Ричард Мур обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании. "Британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию. По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется, по крайней мере, со времен холодной войны. Однако теперь, говорят источники, эта тактика перестала быть конфиденциальной. Один из источников в разведке отметил, что недавнее обращение Мура было беспрецедентным. "Текущее состояние отношений Великобритании означает, что подобная публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой. В прошлом это не всегда было так", - добавил он. При этом, как отмечает издание, гражданство обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию. Что касается платежей, то разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты, "постоянной уплаты алиментов" она избегает.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
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в мире, лондон, великобритания, москва, ричард мур
В мире, Лондон, Великобритания, Москва, Ричард Мур
Лондон пытается получить секретные данные от российских чиновников

inews: Лондон пытается достать секреты у российских чиновников за гражданство

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон пытается заполучить секретную информацию от российских чиновников, предлагая им деньги и гражданство, однако выплаты предпочитает единоразовые, а гражданство могут дать только тем, кому доверяют, пишет британское издание inews.
В 2023 году глава британской разведки MI-6 Ричард Мур обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании.
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"Британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию.
По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется, по крайней мере, со времен холодной войны. Однако теперь, говорят источники, эта тактика перестала быть конфиденциальной.
Один из источников в разведке отметил, что недавнее обращение Мура было беспрецедентным.
«
"Текущее состояние отношений Великобритании означает, что подобная публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой. В прошлом это не всегда было так", - добавил он.
При этом, как отмечает издание, гражданство обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию.
Что касается платежей, то разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты, "постоянной уплаты алиментов" она избегает.
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