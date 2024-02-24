https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html

Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО

Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024

Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО

Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:31

2024-02-24T09:31

2024-02-24T09:31

в мире

украина

россия

киев

политика

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников, пишет американский журнал Military Watch."Российские военные успешно нанесли удар по системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, используемой Вооруженными силами Украины. Поражены пусковая установка класса "земля-воздух", боеприпасы и другие неуказанные компоненты", — говорится в материале.Журналисты предположили, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами "Кинжал", так и "Искандерами".Обозреватели подчеркнули, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения американской поддержки.Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) российские ракетные войска поразили комплекс ПВО Patriot на Украине.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, политика, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )