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Дипломат опроверг заявления об отказе России от переговоров по Украине - РИА Новости, 24.02.2024
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19:16 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929303916.html
Дипломат опроверг заявления об отказе России от переговоров по Украине
Дипломат опроверг заявления об отказе России от переговоров по Украине - РИА Новости, 24.02.2024
Дипломат опроверг заявления об отказе России от переговоров по Украине
Заявления о том, что Россия якобы не хочет договариваться по урегулированию ситуации на Украине - миф, распространяемый западным мейнстримом, заявил посол по... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:16
2024-02-24T19:16
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы не хочет договариваться по урегулированию ситуации на Украине - миф, распространяемый западным мейнстримом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником. "Мы благодарны Турции за организацию стамбульских переговоров. Но потом прибыл премьер Великобритании (экс-премьер, Борис Джонсон - ред.), который пришел и сказал: мы не будем выполнять договоренности, будем воевать. То, что Россия не хотела договариваться - миф, распространяемый западным мейнстримом", - заявил дипломат в ходе своего выступления. По его словам, еще одним мифом является то, что Россия якобы начала не мотивированную и неспровоцированную операцию. "В это время на территории Донбасса работала миссия ОБСЕ, которая фиксировала обстрелы. Отчёты приходили каждые сутки. Количество взрывов 150 единиц в сутки. Это данные за 15 февраля 2022 года. 18 февраля - 800 пролетов за сутки. 19 февраля - 1,6 тысячи пролетов за сутки. И после этого вы заявляете, что 24 февраля началась война? РФ ничего не начинала, никуда не продвигалась. И западный мир ничего не заметил, в ОБСЕ и на площадке ООН не заметили", - подчеркнул Мирошник. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, родион мирошник, обсе, оон, нато, борис джонсон, владимир путин, анкара (провинция), украина
В мире, Россия, Родион Мирошник, ОБСЕ, ООН, НАТО, Борис Джонсон, Владимир Путин, Анкара (провинция), Украина
Дипломат опроверг заявления об отказе России от переговоров по Украине

Мирошник назвал заявления об отказе России от переговоров по Украине мифом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы не хочет договариваться по урегулированию ситуации на Украине - миф, распространяемый западным мейнстримом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником.
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"Мы благодарны Турции за организацию стамбульских переговоров. Но потом прибыл премьер Великобритании (экс-премьер, Борис Джонсон - ред.), который пришел и сказал: мы не будем выполнять договоренности, будем воевать. То, что Россия не хотела договариваться - миф, распространяемый западным мейнстримом", - заявил дипломат в ходе своего выступления.
По его словам, еще одним мифом является то, что Россия якобы начала не мотивированную и неспровоцированную операцию.
«
"В это время на территории Донбасса работала миссия ОБСЕ, которая фиксировала обстрелы. Отчёты приходили каждые сутки. Количество взрывов 150 единиц в сутки. Это данные за 15 февраля 2022 года. 18 февраля - 800 пролетов за сутки. 19 февраля - 1,6 тысячи пролетов за сутки. И после этого вы заявляете, что 24 февраля началась война? РФ ничего не начинала, никуда не продвигалась. И западный мир ничего не заметил, в ОБСЕ и на площадке ООН не заметили", - подчеркнул Мирошник.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Вчера, 09:25
 
В миреРоссияРодион МирошникОБСЕООННАТОБорис ДжонсонВладимир ПутинАнкара (провинция)Украина
 
 
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