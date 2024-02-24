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Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой - РИА Новости, 24.02.2024
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18:24 24.02.2024 (обновлено: 20:18 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929299402.html
Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой
Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой - РИА Новости, 24.02.2024
Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой
Украина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил в субботу Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:24
2024-02-24T20:18
в мире
украина
италия
россия
джорджа мелони
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил в субботу Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности", - написал Зеленский. Он добавил, что также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо. Документ, как утверждается, предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США) макрофинансовой и оборонной помощи.Как заявила на пресс-конференции премьер-министр Италии, соглашение о гарантиях безопасности заключено на 10 лет."Соглашение, которое мы подписали сегодня, является наиболее полным и важным обязательством, которое Италия взяла на себя со страной, не являющейся членом НАТО. Я считаю, что оно является наилучшей возможной предпосылкой для любого справедливого и прочного мира", - сказала Мелони в ходе пресс-конференции, которую показали в Youtube-канале правительственного Дворца Киджи.Соглашения, как сообщается на сайте офиса Зеленского, определяют сотрудничество в военной и невоенной сферах, в частности, в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ. Документы фиксируют конкретные объемы предоставленной финансовой поддержки и военных пакетов. Кроме того, подтверждается поддержка будущего членства Украины в НАТО. Также документы фиксируют механизм 24-часового экстренного реагирования при агрессии против Украины.Документы действуют в течение десяти лет с даты подписания и предусматривают возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения его действия.В четверг глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/kiev-1929246869.html
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в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, владимир зеленский, нато, джастин трюдо, канада
В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, НАТО, Джастин Трюдо, Канада
Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Зеленский: Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил в субботу Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности", - написал Зеленский.
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Он добавил, что также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо. Документ, как утверждается, предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США) макрофинансовой и оборонной помощи.
Как заявила на пресс-конференции премьер-министр Италии, соглашение о гарантиях безопасности заключено на 10 лет.
"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является наиболее полным и важным обязательством, которое Италия взяла на себя со страной, не являющейся членом НАТО. Я считаю, что оно является наилучшей возможной предпосылкой для любого справедливого и прочного мира", - сказала Мелони в ходе пресс-конференции, которую показали в Youtube-канале правительственного Дворца Киджи.
Соглашения, как сообщается на сайте офиса Зеленского, определяют сотрудничество в военной и невоенной сферах, в частности, в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ. Документы фиксируют конкретные объемы предоставленной финансовой поддержки и военных пакетов. Кроме того, подтверждается поддержка будущего членства Украины в НАТО. Также документы фиксируют механизм 24-часового экстренного реагирования при агрессии против Украины.
Документы действуют в течение десяти лет с даты подписания и предусматривают возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения его действия.
В четверг глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаИталияРоссияДжорджа МелониВладимир ЗеленскийНАТОДжастин ТрюдоКанада
 
 
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