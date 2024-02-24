https://ria.ru/20240224/ukraina-1929272892.html

Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ

Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.02.2024

Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ

Согласно исследованию, проведенному японской телекомпанией NHK на Украине, число тех, кто выступает за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:10

2024-02-24T14:10

2024-02-24T14:10

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному японской телекомпанией NHK на Украине, число тех, кто выступает за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза, а число тех, кто намерен воевать, сократилось. Как сообщает ТВ, по результатам исследования, по сравнению с данными от февраля 2023 года вдвое (с 12% до 24%) выросло число тех, кто считает необходимым прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Число тех, кто выступает за то, чтобы "вести упорные боевые действия", сократилось на 16 пунктов по сравнению с февралем прошлого года и составляет 68%. Как сообщает ТВ, исследование было проведено совместно с украинской компанией "Рейтинг" среди 1000 человек старше 18 лет 9-11 февраля по телефону.

https://ria.ru/20240219/konferentsiya-1928298450.html

https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, япония