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Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
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14:10 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929272892.html
Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ
Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ
Согласно исследованию, проведенному японской телекомпанией NHK на Украине, число тех, кто выступает за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:10
2024-02-24T14:10
в мире
украина
россия
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному японской телекомпанией NHK на Украине, число тех, кто выступает за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза, а число тех, кто намерен воевать, сократилось. Как сообщает ТВ, по результатам исследования, по сравнению с данными от февраля 2023 года вдвое (с 12% до 24%) выросло число тех, кто считает необходимым прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Число тех, кто выступает за то, чтобы "вести упорные боевые действия", сократилось на 16 пунктов по сравнению с февралем прошлого года и составляет 68%. Как сообщает ТВ, исследование было проведено совместно с украинской компанией "Рейтинг" среди 1000 человек старше 18 лет 9-11 февраля по телефону.
https://ria.ru/20240219/konferentsiya-1928298450.html
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в мире, украина, россия, япония
В мире, Украина, Россия, Япония
Число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло, сообщают СМИ

NHK: за год число украинцев, выступающих за начало переговоров, выросло вдвое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке
Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному японской телекомпанией NHK на Украине, число тех, кто выступает за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза, а число тех, кто намерен воевать, сократилось.
Как сообщает ТВ, по результатам исследования, по сравнению с данными от февраля 2023 года вдвое (с 12% до 24%) выросло число тех, кто считает необходимым прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Швейцария обсуждает с Украиной шаги по созыву мирной конференции
19 февраля, 17:39
Число тех, кто выступает за то, чтобы "вести упорные боевые действия", сократилось на 16 пунктов по сравнению с февралем прошлого года и составляет 68%.
Как сообщает ТВ, исследование было проведено совместно с украинской компанией "Рейтинг" среди 1000 человек старше 18 лет 9-11 февраля по телефону.
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