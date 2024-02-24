https://ria.ru/20240224/ukraina-1929272671.html
Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол
Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол - РИА Новости, 24.02.2024
Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол
Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:08
2024-02-24T14:08
2024-02-24T14:08
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью гостелеканалу TRT. "У меня нет ни малейшего сомнения в том, что те, кто делает сейчас ставку на продолжение кровопролития и "стратегическое поражение" России, будут и далее пытаться мешать миру. Они будут вовлекать государства, старающиеся сейчас балансировать между "центрами интересов" в украинском конфликте, в лукавые внешнеполитические авантюры типа пресловутой "формулы мира" Зеленского. Будут заставлять их оказывать Киеву военное и военно-техническое содействие, трудносовместимое с нейтралитетом", - сказал посол. По словам дипломата, здесь надежды Москвы – на мудрость партнеров, трезвое понимание ими складывающейся ситуации. "А главное – на четкое видение ими перспективы развития, поражения России попросту не предполагающей", - заявил посол. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, украина, алексей ерхов
В мире, Москва, Россия, Украина, Алексей Ерхов
Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол
Посол Ерхов: Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации на Украине
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости.
Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью гостелеканалу TRT
.
"У меня нет ни малейшего сомнения в том, что те, кто делает сейчас ставку на продолжение кровопролития и "стратегическое поражение" России, будут и далее пытаться мешать миру. Они будут вовлекать государства, старающиеся сейчас балансировать между "центрами интересов" в украинском конфликте, в лукавые внешнеполитические авантюры типа пресловутой "формулы мира" Зеленского. Будут заставлять их оказывать Киеву
военное и военно-техническое содействие, трудносовместимое с нейтралитетом", - сказал посол.
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По словам дипломата, здесь надежды Москвы – на мудрость партнеров, трезвое понимание ими складывающейся ситуации.
"А главное – на четкое видение ими перспективы развития, поражения России попросту не предполагающей", - заявил посол.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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