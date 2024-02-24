https://ria.ru/20240224/ukraina-1929272671.html

Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол

Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол - РИА Новости, 24.02.2024

Москва надеется на понимание партнерами ситуации на Украине, заявил посол

Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:08

2024-02-24T14:08

2024-02-24T14:08

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украина

алексей ерхов

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Москва надеется на трезвое понимание партнерами ситуации, не предполагающей поражения России на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью гостелеканалу TRT. "У меня нет ни малейшего сомнения в том, что те, кто делает сейчас ставку на продолжение кровопролития и "стратегическое поражение" России, будут и далее пытаться мешать миру. Они будут вовлекать государства, старающиеся сейчас балансировать между "центрами интересов" в украинском конфликте, в лукавые внешнеполитические авантюры типа пресловутой "формулы мира" Зеленского. Будут заставлять их оказывать Киеву военное и военно-техническое содействие, трудносовместимое с нейтралитетом", - сказал посол. По словам дипломата, здесь надежды Москвы – на мудрость партнеров, трезвое понимание ими складывающейся ситуации. "А главное – на четкое видение ими перспективы развития, поражения России попросту не предполагающей", - заявил посол. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929234941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, россия, украина, алексей ерхов