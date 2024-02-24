https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

"Совсем сумасшедшие": поляки опешили из-за поведения Украины

"Совсем сумасшедшие": поляки опешили из-за поведения Украины - РИА Новости, 24.02.2024

"Совсем сумасшедшие": поляки опешили из-за поведения Украины

Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на угрозы Киева принять меры в случае продолжения блокады украинской границы. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:51

2024-02-24T05:51

2024-02-24T05:51

в мире

украина

польша

владимир зеленский

денис шмыгаль

дональд туск

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на угрозы Киева принять меры в случае продолжения блокады украинской границы.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что делегация правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с ее властями по вопросу транспортной блокады, однако переговоры не состоялись. Он выразил надежду на решение вопроса о разблокировке границы не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств двух стран, в противном случае Киев грозит применить зеркальные меры.В среду Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуду до 24 февраля лично приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации.Высказывание украинского премьера вызвало возмущение читателей wPolityce."Мужик, нам не нужно твое дрянное зерно, а ты без нас погибнешь. Так что извинись за то, что сказал про Польшу, и возвращайся в Киев!" – заявил пользователь Anty dureń."Зеленский — шут, который никогда не был благосклонен к Польше. Довольно", - указал Brr."Какие-то проблемы с головой?" – задался вопросом Marek777."*** (к черту – ред.) Украину", - выразил негодование A.Bart."Эти бандеровцы живут в какой-то матрице, потому что они совсем сумасшедшие! Клоуны думают, что они цари мира, диктуя условия Польше без ее согласия!" – высказался LeonZawodowiec."Лицемерный Зеленский будет диктовать польскому правительству, когда следует прибыть на границу, потому что он хочет поговорить. Наглый бандеровец", - возмутился aśka."Пусть Зеленский поедет в Берлин, а нас он и его грузовики пусть обходят стороной. Кроме того, за все нужно платить. Украина не должна ничего получать от нас бесплатно. Милосердие закончилось, тем более что половина помощи была украдена", - указал olimpia."Если до 28 марта вопрос не будет решен, то в рамках ответных действий Украина закроет границу и не будет пропускать на территорию Украины никакие вооружения", - сыронизировал nicelus."Границу никто не блокирует. Фермеры проверяют, нет ли контрабанды. Зерно с Украины поступает в Польшу, как и другие продукты. Это мафия. Немедленное эмбарго на товары с Украины. Нам не нужен этот яд в Польше", - добавил wzwz.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html

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в мире, украина, польша, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд туск, всемирная торговая организация (вто), евросоюз