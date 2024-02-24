https://ria.ru/20240224/turtsiya-1929296810.html

Важно познакомить турецкий народ с причинами начала СВО, заявил посол

Важно познакомить турецкий народ с причинами начала СВО, заявил посол - РИА Новости, 24.02.2024

Важно познакомить турецкий народ с причинами начала СВО, заявил посол

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что считает крайне важным рассказать турецкому народу о причинах, побудивших Москву начать специальную военную... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:54

2024-02-24T17:54

2024-02-24T17:56

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что считает крайне важным рассказать турецкому народу о причинах, побудивших Москву начать специальную военную операцию. В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции. "Мы считаем, что нам очень важно и нужно знакомить вас с тем, что происходило в последние десять лет на Украине и что происходит в наших отношениях до сих пор. Мы считаем крайне важным рассказать турецкому народу, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию. Мы рады, что нам удается это делать. Если сегодняшняя наша встреча поможет лучше об этом узнать, мы будем рады. Я думаю это всем будет полезно", - сказал Ерхов в ходе своего выступления. Гостям мероприятия был показан документальный фильм "Майдан - дорога к войне", после которого запланирована открытая дискуссия с послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, родион мирошник, алексей ерхов, владимир путин, нато, в мире