Рейтинг@Mail.ru
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 24.02.2024 (обновлено: 19:29 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/stychki-1929294148.html
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией - РИА Новости, 24.02.2024
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией
Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:32
2024-02-24T19:29
в мире
париж
эммануэль макрон
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929268746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f58b0dc2fe2e87e2d09b55acc478e10.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем Макроном. Протестующие продолжают скандировать: "Макрона в отставку!". Они пытались прорваться к Макрону, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился посещать стенды. Протестующие несколько раз бросались на перекрывших проход полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), но полиция оттесняла их назад. Как сообщил телеканал BFMTV, один из стражей правопорядка получил ранение. Протестующие также вылили навоз перед стендами крупнейшего производителя молочной продукции Lactalis. Ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Открытие Салона сельского хозяйства задержалось на несколько часов. Тысячи посетителей столпились у экспоцентра Пор-де-Версай в ожидании инаугурации события президентом. Вместо торжественного открытия в 9 утра, сопровождающегося речью президента, Макрон вместе с министром сельского хозяйства Марком Фено перерезал символическую красную ленту лишь в 2 часа дня.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Драка протестующих со полицейскими на сельхозвыставке в Париже
Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против приезда Макрона. Фермеры, в частности, развязали драку со спецнарядом полиции по подавлению протестов. Местные СМИ отмечают, что в истории мероприятия впервые президенту страны не дают посетить выставку.
2024-02-24T17:32
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929268746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b1a8ba87d6174b4d33fc4d8ec9da74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, эммануэль макрон, франция
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Франция
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией

В Париже фермеры устроили стычки с полицией на выставке с участием Макрона

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем Макроном.
Протестующие продолжают скандировать: "Макрона в отставку!". Они пытались прорваться к Макрону, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился посещать стенды. Протестующие несколько раз бросались на перекрывших проход полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), но полиция оттесняла их назад.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
Как сообщил телеканал BFMTV, один из стражей правопорядка получил ранение.
Протестующие также вылили навоз перед стендами крупнейшего производителя молочной продукции Lactalis.
Ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами.
Открытие Салона сельского хозяйства задержалось на несколько часов. Тысячи посетителей столпились у экспоцентра Пор-де-Версай в ожидании инаугурации события президентом. Вместо торжественного открытия в 9 утра, сопровождающегося речью президента, Макрон вместе с министром сельского хозяйства Марком Фено перерезал символическую красную ленту лишь в 2 часа дня.
Протестующие фермеры во Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
21 февраля, 21:55
 
В миреПарижЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала