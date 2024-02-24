https://ria.ru/20240224/stychki-1929294148.html
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией - РИА Новости, 24.02.2024
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией
Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:32
2024-02-24T17:32
2024-02-24T19:29
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем Макроном. Протестующие продолжают скандировать: "Макрона в отставку!". Они пытались прорваться к Макрону, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился посещать стенды. Протестующие несколько раз бросались на перекрывших проход полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), но полиция оттесняла их назад. Как сообщил телеканал BFMTV, один из стражей правопорядка получил ранение. Протестующие также вылили навоз перед стендами крупнейшего производителя молочной продукции Lactalis. Ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Открытие Салона сельского хозяйства задержалось на несколько часов. Тысячи посетителей столпились у экспоцентра Пор-де-Версай в ожидании инаугурации события президентом. Вместо торжественного открытия в 9 утра, сопровождающегося речью президента, Макрон вместе с министром сельского хозяйства Марком Фено перерезал символическую красную ленту лишь в 2 часа дня.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
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Драка протестующих со полицейскими на сельхозвыставке в Париже
Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против приезда Макрона. Фермеры, в частности, развязали драку со спецнарядом полиции по подавлению протестов. Местные СМИ отмечают, что в истории мероприятия впервые президенту страны не дают посетить выставку.
2024-02-24T17:32
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, эммануэль макрон, франция
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Франция
В Париже продолжились стычки между протестующими фермерами и полицией
В Париже фермеры устроили стычки с полицией на выставке с участием Макрона
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости.
Полиция продолжает оттеснять фермеров, устраивающих протесты
в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой ранее президентом Эммануэлем Макроном.
Протестующие продолжают скандировать: "Макрона в отставку!". Они пытались прорваться к Макрону, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился посещать стенды. Протестующие несколько раз бросались на перекрывших проход полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), но полиция оттесняла их назад.
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Как сообщил телеканал BFMTV, один из стражей правопорядка получил ранение.
Протестующие также вылили навоз перед стендами крупнейшего производителя молочной продукции Lactalis.
Ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами.
Открытие Салона сельского хозяйства задержалось на несколько часов. Тысячи посетителей столпились у экспоцентра Пор-де-Версай в ожидании инаугурации события президентом. Вместо торжественного открытия в 9 утра, сопровождающегося речью президента, Макрон вместе с министром сельского хозяйства Марком Фено перерезал символическую красную ленту лишь в 2 часа дня.
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