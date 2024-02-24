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В небе над США сбили неопознанный воздушный шар - РИА Новости, 24.02.2024
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01:46 24.02.2024 (обновлено: 02:57 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ssha-1929228852.html
В небе над США сбили неопознанный воздушный шар
В небе над США сбили неопознанный воздушный шар - РИА Новости, 24.02.2024
В небе над США сбили неопознанный воздушный шар
Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:46
2024-02-24T02:57
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC.Представитель Североамериканского командования ПВО (NORAD) подтвердил РИА Новости информацию, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США."Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом - ред.) Юта, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности", - сообщили в командовании. Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 13,1-13,7 километра.Как отмечает ABC, объект представлял собой "небольшой воздушный шар".В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США.Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.
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в мире, сша, юта
В мире, США, Юта
В небе над США сбили неопознанный воздушный шар

ABC: истребители NORAD сбили неопознанный аэростат в небе штата Юта

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC.
Представитель Североамериканского командования ПВО (NORAD) подтвердил РИА Новости информацию, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США.
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"Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом - ред.) Юта, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности", - сообщили в командовании. Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 13,1-13,7 километра.
Как отмечает ABC, объект представлял собой "небольшой воздушный шар".
В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США.
Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.
Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.
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