https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929297001.html

Спецоперация, 24 февраля: Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр"

Спецоперация, 24 февраля: Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" - РИА Новости, 24.02.2024

Спецоперация, 24 февраля: Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр"

О поездке министра обороны Сергея Шойгу в зону спецоперации, перспективах урегулирования конфликта и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:19

2024-02-24T18:19

2024-02-24T19:02

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу в зону спецоперации, перспективах урегулирования конфликта и ходе СВО — в материале РИА Новости.Шойгу проверил группировку войск "Центр"Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации и заслушал доклады командующего группировкой, а также офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач, сообщили в Минобороны. Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил, что при операции по освобождению Авдеевки противника удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров, а российские войска продолжают наступление на своих направлениях. Он добавил, что несмотря на "нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась". Шойгу, в свою очередь, отметил роль беспилотников в зоне спецоперации и добавил, что в войска планируется поставка дронов, управляемых с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие системы, по его словам, становятся "довольно серьезным оружием". Командующий группировкой отметил, что сегодня существенно возросла эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Только за последние две недели февраля ударные беспилотники уничтожили на Авдеевском направлении более 700 целей противника. Очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотников "Орлан-30", подчеркнули в Минобороны. Мордвичев также доложил, что в соединениях и частях создали штатные подразделения применения как разведывательных, так и ударных беспилотников. Шойгу при этом поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы. На командном пункте группировки министр наградил отличившихся командиров. Офицеры доложили ему о массовой сдаче украинских солдат в плен в Авдеевке. Порядка 200 пленных уже вывели, в ближайшие дни планируется еще около сотни. Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к военнопленным.Кроме того, главе военного ведомства представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Речь идет в том числе о бронетранспортере М113 производства США.Киев потерял больше тысячи солдат, пять танков и два истребителяКак следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли украинским войскам поражение на каждом из направлений спецоперации. Кроме того, удалось отразить семь контратак противника. На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, а на Авдеевском продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. При этом Киев потерял больше тысячи солдат, пять танков, две артиллерийские системы М777 производства США, 14 боевых бронированных машин, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватили управляемую авиабомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника. Вклад каждогоКак сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в субботу выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка. Кроме того, они сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Зайцево в ДНР, в результате чего пострадал мирный житель. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу, что украинские войска обстреляли приграничный Кореневский район. Без электроснабжения остались пять населенных пунктов, позднее его восстановили. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 72 процента россиян уверены, что каждый житель страны должен вносить посильный вклад в успешное завершение спецоперации. 64 процента при этом уверены, что сейчас россиянам следует жить по принципу "все для фронта, все для победы". Кроме того, согласно данным центра, 43 процента россиян считают, что главная цель — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО. 65 процентов придерживаются мнения, что СВО проходит скорее успешно. Надежда на дипломатиюПремьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что конфликт сейчас находится в состоянии равновесия, и для его политического решения есть предпосылки. В том, что в итоге возникнут условия, необходимые для возобновления дипломатического процесса по урегулированию кризиса на Украине, уверены в Турции. МИД страны заявил, что продолжает усилия в этом направлении. Американская газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала материал о брифингах, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По информации издания, Киев в лучшем случае может использовать 2024 год для обороны и восстановления, а попытаться предпринять новое контрнаступление уже в следующем году. Другой американский журнал Time написал, что реалистичного шанса на полную победу Украины против России в ближайшие несколько лет нет, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны Киева и Запада. Чего хочет ЗападВоздушную тревогу объявляли в субботу в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о работе ПВО в городе Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград). По его словам, повреждения при взрывах получили административное и хозяйственное здания.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении взрывом трансформаторной подстанции в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пожаловался, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал победу против России, и поэтому своевременно не поставляют Украине современное оружие. На тех, кто до сих пор задерживает поставки истребителей F-16 он возложил вину за сдачу Авдеевки.

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Наталья Макарова

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