https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929275988.html

Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона

Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона - РИА Новости, 24.02.2024

Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 92 беспилотника, управляемую авиабомбу JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:37

2024-02-24T14:37

2024-02-24T14:37

специальная военная операция на украине

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технологии

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миг-29

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 92 беспилотника, управляемую авиабомбу JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. "Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он. Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 92 украинских дрона в ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, украина, миг-29