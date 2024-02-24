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Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929275988.html
Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона
Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона - РИА Новости, 24.02.2024
Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 92 беспилотника, управляемую авиабомбу JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:37
2024-02-24T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
донецкая народная республика
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 92 беспилотника, управляемую авиабомбу JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. "Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он. Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 92 украинских дрона в ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, МиГ-29
Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29 и 92 дрона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 92 беспилотника, управляемую авиабомбу JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он.
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Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 92 украинских дрона в ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМиГ-29
 
 
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