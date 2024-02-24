https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929273999.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:22
2024-02-24T14:22
2024-02-24T14:37
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении Киев потерял до 125 военных а артсистему