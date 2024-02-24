https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929273999.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:22

2024-02-24T14:22

2024-02-24T14:37

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123437_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_2fbf3b7e8ca4baf73f5f1678abfcccfa.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область