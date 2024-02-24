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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 24.02.2024 (обновлено: 14:37 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929273999.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:22
2024-02-24T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении Киев потерял до 125 военных а артсистему

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, противник потерял до 125 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреЗапорожская область
 
 
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