Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Минобороны: в районе Красного и Курдюмовки ВС России нанесли поражение ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
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"Подразделения Южной группировки войск <...> нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Кроме того, по данным ведомства, в районе Богдановки в ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады украинской армии.
Потери противника составили:
- свыше 395 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- девять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.
Кроме того, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.
Помимо этого, в районах Первомайского и Ласточкино в ДНР отразили две контратаки штурмовиков двух украинских бригад.
ВСУ потеряли:
- до 425 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три танка;
- десять боевых бронированных машин;
- 24 автомобиля.
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" поразили формирования бригады теробороны в районе Луговского в Запорожской области.
Также в районе населенного пункта Шевченко российские бойцы отразили контратаку украинских штурмовиков.
Потери противника составили:
- до 125 военнослужащих;
- шесть автомобилей;
- артиллерийская система М777 производства США.