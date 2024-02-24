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Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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14:18 24.02.2024 (обновлено: 15:52 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929273717.html
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:18
2024-02-24T15:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.&quot;Подразделения Южной группировки войск &lt;...&gt; нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики&quot;, — добавили в ведомстве.Кроме того, по данным ведомства, в районе Богдановки в ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады украинской армии.Потери противника составили:На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.Кроме того, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.Помимо этого, в районах Первомайского и Ласточкино в ДНР отразили две контратаки штурмовиков двух украинских бригад.ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" поразили формирования бригады теробороны в районе Луговского в Запорожской области.Также в районе населенного пункта Шевченко российские бойцы отразили контратаку украинских штурмовиков.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929238498.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929263585.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Минобороны: в районе Красного и Курдюмовки ВС России нанесли поражение ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
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"Подразделения Южной группировки войск <...> нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

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Кроме того, по данным ведомства, в районе Богдановки в ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады украинской армии.
Потери противника составили:
  • свыше 395 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-30.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.
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Кроме того, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.
Помимо этого, в районах Первомайского и Ласточкино в ДНР отразили две контратаки штурмовиков двух украинских бригад.
ВСУ потеряли:
  • до 425 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • десять боевых бронированных машин;
  • 24 автомобиля.
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На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" поразили формирования бригады теробороны в районе Луговского в Запорожской области.
Также в районе населенного пункта Шевченко российские бойцы отразили контратаку украинских штурмовиков.
Потери противника составили:
  • до 125 военнослужащих;
  • шесть автомобилей;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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