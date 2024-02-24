https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929273717.html

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.02.2024

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:18

2024-02-24T14:18

2024-02-24T15:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале."Подразделения Южной группировки войск <...> нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.Кроме того, по данным ведомства, в районе Богдановки в ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады украинской армии.Потери противника составили:На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.Кроме того, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.Помимо этого, в районах Первомайского и Ласточкино в ДНР отразили две контратаки штурмовиков двух украинских бригад.ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" поразили формирования бригады теробороны в районе Луговского в Запорожской области.Также в районе населенного пункта Шевченко российские бойцы отразили контратаку украинских штурмовиков.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929238498.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929263585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика