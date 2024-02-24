https://ria.ru/20240224/soboleznovaniya-1929264381.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда

Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда - РИА Новости, 24.02.2024

Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда

Президент России Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева выразил соболезнования его родным и близким, а также всему РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:56

2024-02-24T12:56

2024-02-24T12:57

вячеслав лебедев

россия

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева выразил соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав лебедев, россия, владимир путин, верховный суд рф