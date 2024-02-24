https://ria.ru/20240224/soboleznovanie-1929293494.html

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:24

2024-02-24T17:24

2024-02-24T17:24

россия

белоруссия

рсфср

вячеслав лебедев

александр лукашенко

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале. "С глубокой скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти Вячеслава Михайловича Лебедева. С его именем неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию. Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России", - процитировали в пресс-службе соболезнование. Там отметили, что "от имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, пожелал им сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату". Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, рсфср, вячеслав лебедев, александр лукашенко