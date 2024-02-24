Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева
Лукашенко: Лебедев способствовал сотрудничеству судов Белоруссии и России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.
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"С глубокой скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти Вячеслава Михайловича Лебедева. С его именем неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию. Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России", - процитировали в пресс-службе соболезнование.
Там отметили, что "от имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, пожелал им сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату".
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.