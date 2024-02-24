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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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17:24 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/soboleznovanie-1929293494.html
Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева
Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:24
2024-02-24T17:24
россия
белоруссия
рсфср
вячеслав лебедев
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале. "С глубокой скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти Вячеслава Михайловича Лебедева. С его именем неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию. Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России", - процитировали в пресс-службе соболезнование. Там отметили, что "от имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, пожелал им сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату". Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
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россия, белоруссия, рсфср, вячеслав лебедев, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Александр Лукашенко
Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Лебедева

Лукашенко: Лебедев способствовал сотрудничеству судов Белоруссии и России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.
«
"С глубокой скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти Вячеслава Михайловича Лебедева. С его именем неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию. Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России", - процитировали в пресс-службе соболезнование.
Там отметили, что "от имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, пожелал им сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату".
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России
14:49
 
РоссияБелоруссияРСФСРВячеслав ЛебедевАлександр Лукашенко
 
 
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